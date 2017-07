Un centre pour réfugiés cherche refuge

Plus de 1500 personnes aidées En 2016, le centre Scalabrini pour réfugiés et immigrants a hébergé 27 femmes en situation précaire. Il a offert des cours de français à 51 personnes et des cours d’anglais à 29 personnes. La salle multimédia gratuite a reçu 256 utilisateurs. La clinique légale a aidé 142 personnes qui voulaient s’informer sur les procédures d’immigration au Canada. Une opération de collecte de vêtements au profit des réfugiés syriens a permis d’aider 114 personnes. Lors de la fête de Noël tenue le 17 décembre, 300 paniers ont été distribués à des familles immigrantes défavorisées. Le centre est dirigé par six employés permanent et soutenu par neuf bénévoles.