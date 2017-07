Fête de la rentrée à Ahuntsic: une célébration de la diversité

Le 12 août, le centre communautaire Ahuntsic célébrera la première fête de la rentrée. Un événement artistique destiné à favoriser le vivre ensemble et promouvoir la diversité d’Ahuntsic-Cartierville.

«Il y a une tension qui s’est installée au Québec et dans le quartier et nous voulons apporter notre contribution pour favoriser la rencontre et célébrer le vivre ensemble», indique Mohamed Barhone, directeur de l’organisme Repère et initiateur de ce projet.

La fête est destinée à faire la promotion de la diversité à Ahuntsic-Cartierville dans ce qu’elle a de plus festif.

«Nous avons voulu présenter des troupes de musique et de danses folkloriques pour distinguer notre événement», révèle M. Barhone.

Cinq formations artistiques différentes se succéderont sur scène. La fête se tiendra sur le stationnement du centre communautaire d’Ahuntsic.

«Cette fête nous permet aussi de rappeler aux citoyens et aux élus que le centre communautaire est menacé de fermeture d’ici une année et qu’il est urgent de se doter d’un bâtiment qui puisse accueillir tous les organismes locaux», rappelle M. Barhone.

L’église Orthodoxe d’Antioche de la Vierge Marie, située à proximité, prêtera aussi son espace de stationnement. M. Barhone souhaite que la fête de l’année prochaine se déroule dans un des parcs d’Ahuntsic-Cartierville.

Ce premier évènement est célébré sous le thème du Maroc. Le centre culturel marocain tiendra un kiosque sur les lieux et apportera des décorations. Il offrira aussi des séances de tatouage au henné.

«Chaque année nous, mettrons un pays d’où sont originaires les Néo-Québécois à l’honneur», souligne M. Barhone.

Un hommage sera rendu également aux réfugiés syriens arrivés en grand nombre depuis près de deux ans à Ahuntsic. «Il faut mentionner le soutien et l’aide de l’association des Syriens de Montréal pour monter notre événement», relève l’organisateur.

Le public pourra aussi prendre part à la création d’une œuvre artistique dans la journée, sous la direction de l’artiste plasticien Omar Gammaoui.

Les festivités débutent à 10h. Des jeux gonflables et des kiosques d’information seront déployés sur place. Des enseignes locales d’alimentation proposeront des repas. Centre communautaire Ahuntsic: 10780, rue Laverdure.