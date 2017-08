Plus de 6000 foyers touchés par des pannes d’électricité dans Ahuntsic-Cartierville

Avec l’épisode d’orages qui s’est abattu sur la province mardi 22 août, des arbres sont tombés sur les lignes à haute tension et ont provoqué de nombreuses pannes. Hydro-Québec n’est pas en mesure de fournir des délais de rétablissement pour tous les secteurs.

Selon les données de la carte interactive d’Hydro-Québec, une vingtaine de secteurs ont été impactés par ces perturbations dans Ahuntsic-Cartierville.

Ce sont principalement les quartiers situés à l’ouest du boulevard de l’Acadie et au nord du boulevard Henri-Bourassa qui ont subi les conséquences de cet épisode météorologique.

En tout plus de 6000 foyers ont vécu des pannes ces dernières heures dans l’arrondissement. Si Hydro-Québec est déjà intervenu dans certains secteurs, des opérations étaient toujours en cours dans la soirée de ce mardi afin de rétablir la situation au plus vite.

À l’échelle de l’agglomération, 49 000 foyers étaient encore privés d’électricité à 20h, il y en avait 63 000 à 17h.

«Il y a des dommages légers où on espère rétablir la situation pendant la nuit, mais dans certains cas, cela va nécessiter une reconstruction d’une partie du réseau et ça prendra plus de temps», précise Jean-François Gagné, porte-parole d’Hydro-Québec.

Le quartier le plus touché de l’arrondissement est celui qui se situe entre le boulevard de l’Acadie et la rue Grenet à l’est et à l’ouest et entre la rue Dudemaine et le boulevard Gouin au sud et au nord. 3655 maisons ont connu des perturbations dans cette zone, mais la situation devait revenir à la normale dans la soirée de ce 22 août, selon les informations d’Hydro-Québec.

En revanche, le délai de rétablissement restait inconnu pour près de 2000 foyers d’Ahuntsic-Cartierville à 21h, dont plus de 500 habitations autour du Parc-nature du Bois-de-Saraguay.

Selon une information du SPVM, un arbre serait tombé sur une maison dans Cartierville, mais personne n’aurait été blessé. Plusieurs chutes de végétaux ou de branches ont aussi entravé la chaussée dans le secteur ce qui complique l’intervention des agents d’Hydro-Québec.

«On demande aux gens de rester patients. C’est une situation particulière, il faut faire preuve de prudence, ne pas s’approcher de câbles au sol et signaler les pannes au 911», précise M. Gagné.