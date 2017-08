L’autobus 55 rejoint la station Henri-Bourassa

La modification de service est effective et la ligne de la Société de transport de Montréal prolonge son trajet au nord du quartier Chabanel jusqu’à la station de la ligne orange du métro.

Cette bonification de service sur la ligne 55 avait été réclamée par plusieurs citoyens signataires d’une pétition. Ces derniers invoquaient notamment des risques sécuritaires puisqu’il fallait opérer une correspondance avec les autobus 53 dans le quartier Chabanel, souvent désert en soirée, pour rejoindre le réseau du métro de Montréal.

La STM précise dans un communiqué que ce changement élimine ce problème et facilite l’accès à l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville puisque la ligne se rend désormais jusqu’à la station Henri-Bourassa.

Depuis le lundi 28 août, les autobus 55, qui circulent principalement sur le boulevard Saint-Laurent, dépassent donc le quartier Chabanel où ils faisaient auparavant une boucle sur l’avenue de l’Esplanade et la rue de Louvain avant de repartir vers le sud.

Après cette bifurcation, ils poursuivent désormais leur trajet sur le boulevard Saint-Laurent jusqu’au boulevard Henri-Bourassa où ils tournent à droite jusqu’à l’arrêt du terminus situé au coin avec l’avenue Millen. Neuf arrêts supplémentaires ont été créés avec ce changement qui rend possible une dizaine de nouvelles correspondances, principalement à la station Henri-Bourassa.

La ligne 55, qui démarre au croisement entre la «Main» et la rue Saint-Jacques, face au Palais de justice, est désormais connectée à quatre stations de métro (Place-d’Armes, Saint-Laurent, De Castelnau et Henri-Bourassa) et offre une correspondance au sud et une autre au nord avec la ligne orange.

La STM indique que cette bonification entraîne l’ajout de 11 000 heures de service annuellement.