Jusqu’à 60 000 personnes sur la Promenade Fleury pour la vente trottoir de la rentrée

Entre animations et prix réduits, la vente trottoir de la rentrée est importante pour l’artère commerciale d’Ahuntsic. Elle permet aux commerçants d’écouler leur stock de la saison et aux citoyens de profiter encore un peu de l’été.

Le directeur général de la Société de développement commercial (SDC) de la Promenade Fleury qualifie cet événement de rentrée de «petite sœur», en comparaison avec la vente trottoir du début de l’été.

Si cette fête commerciale est surpassée par celle du mois de juin en termes d’importance, elle reste néanmoins stratégique pour l’économie du quartier.

«C’est le deuxième gros événement de l’année pour nous. Le retour des classes est fait, mais ça donne l’occasion de relaxer en ville avant de replonger complètement dans le quotidien pour les citoyens. Pour les commerçants, cela permet de réaliser des ventes importantes et d’écouler le stock d’été», précise François Morin, le directeur général de la SDC de la Promenade Fleury.

Près d’une centaine de commerçants vont participer à cet événement et entre 50 000 et 60 000 personnes sont attendues du jeudi 7 au dimanche 10 septembre sur la rue commerciale entre la rue Saint-Hubert et l’avenue Papineau.

L’achalandage sera probablement à son maximum le vendredi et le samedi puisque la rue sera piétonne et accueillera de nombreuses animations, comme des jeux et des châteaux gonflables pour les enfants.

Pour ce qui est des points forts proposés par les organismes, Mobilisation environnement Ahuntsic-Cartierville va profiter de cet événement pour présenter des véhicules électriques et proposer des essais le samedi 9 septembre de 10h à 16h au coin de la Promenade Fleury et de l’avenue Georges-Baril. Une collecte de sang sera aussi organisée cette même journée entre 9h et 15h par Héma-Québec. Par ailleurs, une zone communautaire sera installée face à l’Église Saint-Paul-de-la-Croix pour permettre aux organismes de présenter leurs services à la population durant la vente trottoir.

Si la SDC ne dispose pas de données chiffrées sur les retombées générées par ce genre d’événement, une enquête de satisfaction réalisée après la vente trottoir du début de l’été indiquait que 80% des répondants se disaient satisfaits de l’événement et que la majorité des gens venus ont acheté un produit lors de leur passage sur la Promenade Fleury à cette occasion.

«Généralement, les résultats sont bons, mais cela va en corrélation avec la température. Lorsque le climat est favorable, nos membres réalisent des ventes qui s’améliorent d’année en année», assure François Morin.