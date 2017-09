La piscine Sophie-Barat doit rouvrir le 16 septembre

Le remplissage des bassins de la piscine Sophie-Barat est en cours et des tests seront réalisés dans les prochains jours. Après de longs travaux, la piscine a rouvert ses portes en avril avant d’être de nouveau fermée au mois de juin.

La saga de la piscine Sophie-Barat va peut-être enfin toucher à sa fin. Fermé en septembre 2015 pour des travaux de rénovation majeurs, ce site sportif du Sault-au-Récollet a repris ses activités au mois d’avril de cette année, soit plus de sept mois après la date de réouverture initialement prévue par l’arrondissement.

Seulement, malgré les 5M$ engagés dans ces rénovations, des défaillances dans le bassin ont été constatées au début de l’été et les services municipaux ont de nouveau décidé de fermer le site le 22 juin dernier pour procéder à des réparations.

Le ciment s’effritait autour des sorties d’eau et des panneaux de revêtement, selon les informations recueillies par le Courrier Ahuntsic/Bordeaux-Cartierville.

Cette fermeture inattendue a contraint le Club aquatique les Piranhas du Nord (CAPN) à déménager ses activités estivales au complexe sportif Claude-Robillard, à la piscine du collège de Bois-de-Boulogne et aux piscines extérieures Gabriel-Lalemant et Marcelin-Wilson.

Interrogé par TC Media sur la réouverture de la piscine Sophie-Barat, l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a communiqué la date du samedi 16 septembre.

Le calendrier pourrait toutefois encore évoluer si des retards surviennent dans les opérations préparatoires pour la reprise des activités.

Le service de communication de l’arrondissement a notamment précisé que le remplissage de la piscine a débuté ce vendredi 1er septembre et doit se terminer le 7 septembre. Par la suite, l’équipe des sports et loisirs va prendre possession de l’installation en vue de démarrer la filtration et effectuer les tests d’eau.