Parc Ahuntsic: les citoyens consultés le 20 septembre

Une importante rencontre citoyenne se tiendra le 20 septembre à la maison de la culture Ahuntsic pour présenter les réalisations effectuées jusqu’à maintenant dans ce parc par les autorités publiques et comment ses usagers envisagent l’avenir de ce lieu emblématique de l’arrondissement.

Même si de nombreux travaux ont été menés dans cet espace aucune consultation de ce genre n’a été organisée à son sujet depuis plus de dix ans. On y a récemment aménagé une aire de jeu pour chiens. Il y a quelques années, il a été doté du WiFi.

L’arrondissement qui reste très discret sur le contenu de la présentation qui sera faite le 20 septembre veut exposer l’ensemble du portrait et faire l’inventaire de ce qui a été déjà fait.

Cela dit, ce qui est annoncé c’est que le parc fera l’objet de travaux d’aménagement et l’arrondissement souhaite recueillir les idées et les suggestions des citoyens pour faire ses plans. «La rencontre ne concerne pas un réaménagement total du parc, prévient Émilie Thuillier, conseillère d’Ahuntsic. Le chalet, le sentier, la bute ou l’étang demeurent en place, mais nous espérons que les citoyens exprimeront leurs visions pour améliorer les lieux.»

Outre la soirée proprement dite, l’administration locale souhaite aussi que les gens s’expriment en adressant des courriels avec leurs suggestions. Les propositions des citoyens seront compilées pour élaborer les futurs plans. D’autres rencontres d’informations devraient se tenir ensuite pour présenter les conceptions envisagées par l’arrondissement.

Il reste que tout cela ne sera pas concrétisé immédiatement. «On est plus dans des prévisions à moyen et long terme, assure Mme Thuillier. On ne peut pas envisager de travaux au printemps 2018.» Mais elle n’exclut pas que des appels d’offres puissent être lancés pour des travaux à l’automne 2018.

Les opérations d’aménagement envisagées interviennent aussi après que le parc ait connu son lot de problèmes dus à la vétusté de certains équipements. Les épisodes les plus marquants concernent la fontaine de l’étang qui a été en panne durant plusieurs mois en 2014, 2015 et 2016. Par ailleurs, la tour d’éclairage de la butte du parc a été retirée pour des raisons de sécurité alors que c’est un des moyens d’éclairage principaux du parc.

Par courriel aussi

La soirée aura lieu à la maison de la culture Ahuntsic-Cartierville au 10300, rue Lajeunesse, 1er étage, de 19h à 21h. L’arrondissement souhaite aussi recevoir les suggestions des citoyens par courriel à consultation_ac@ville.montreal.qc.ca.