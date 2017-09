Plus de 17 M$ pour enfouir des fils électriques

Les fils électriques sur le boulevard Laurentien et la rue Lachapelle seront enfouis. La Ville de Montréal a voté lors de sa réunion du comité exécutif du 13 septembre une résolution pour demander à Hydro-Québec de lancer les études pour passer les câbles sous la chaussée.

L’opération sera entièrement financée par la Ville de Montréal. Une enveloppe de plus de 1,3 M$ a été concédée pour la conception et un budget de plus de 16 M$ pour les travaux proprement dits est prévu.

«C’est un des engagements pris en lançant l’important chantier sur Laurentien et Lachapelle. La question de l’enfouissement des fils n’était pas encore attachée au projet, dit Harout Chitilian, conseiller de Bordeaux-Cartierville. C’est maintenant chose faite.»

Ces travaux pour enterrer les câbles interviennent au moment où l’important chantier d’aqueduc et d’égout sur le boulevard Laurentien et la rue Lachapelle, d’un budget de près de 40 M$, entame sa vitesse de croisière.

«Nous avons même un budget pour permettre aux propriétaires privés d’enterrer les câbles de leur entrée», assure M. Chitilian.

La Ville veut profiter de ces travaux pour lancer une grande opération d’embellissement de ces deux artères et pour les adapter aux piétons.

Les lignes aériennes longent les rues et les traversent à plusieurs endroits.

«Les lignes aériennes entrent en conflit avec les aménagements des futurs trottoirs», lit-on dans le sommaire décisionnel du comité exécutif.

L’arrondissement Ahuntsic-Cartierville et les instances de la Ville avaient convenu d’enfouir les lignes aériennes dans le processus d’aménagement pour l’implantation de trottoirs confortables et sécuritaires.

Montréal ambitionne également de faire de ce secteur une des entrées emblématiques de l’île. Les travaux entamés au printemps 2017 devraient s’achever dans quatre ans.

Lignes concernées

Les lignes électriques aériennes de basse et moyenne tension qui longent:

– Le boulevard Laurentien, de la rue de Louisbourg à la rue Émile-Nelligan Nord.

– La rue Lachapelle, entre la rue de Louisbourg et le boulevard Gouin.

– Les rues de Salaberry et Périnault, entre la Lachapelle et Laurentien.