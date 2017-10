Isabelle Naud: une leçon de réussite

Isabelle Naud, courtière immobilière bien connue à Ahuntsic, vient de publier avec l’auteur Marc Fisher As-tu la vie que tu souhaites vraiment?, un livre dans lequel elle partage son chemin vers le bonheur.

Il y a huit ans, Isabelle Naud était insatisfaite dans son travail, soit enseignante en éducation physique au secondaire. «J’ai compris que ce n’était pas ma vocation, je sentais que je ne m’y retrouvais plus», dit-elle.

Elle a alors abandonné son emploi pour se lancer dans l’immobilier, une décision qui n’a pas été facile, car l’enseignement, qui l’attirait depuis son jeune âge, semblait aller de soi pour la femme d’affaires.

«Aujourd’hui, je sais que j’ai bien fait de changer, c’était injuste pour moi et pour les jeunes.»

Huit ans après avoir fait le grand saut, Isabelle Naud a pris rendez-vous avec le succès. Depuis, ils ne se sont plus quittés. Elle dirige une petite entreprise florissante. Celle-ci a sous sa coupe six courtiers, deux assistantes et fait travailler une pléthore de professionnels divers.

Même après avoir rencontré le succès, elle admet qu’elle trouve encore autre chose pour la motiver tous les jours.

«Je pense que pour nous, les humains, ce qui nous rend le plus heureux, c’est de sentir qu’on fait une différence pour quelqu’un d’autre.»

C’est ce qu’elle essaye de faire tous les jours. «Quand je rencontre quelqu’un qui doit vendre ou acheter sa maison, je sais que c’est quelque chose d’important dans sa vie. Je l’accompagne dans ses démarches et cela me rend heureuse.»

Un premier livre

Dans son livre, Mme Naud traite des choix et des valeurs qui lui ont permis de percer dans le domaine de l’immobilier, tout en mettant en lumière le chemin qu’elle a parcouru pour y arriver.

«Dans la vie, nous devons choisir ce que l’on aime faire. Si vous choisissez pour l’argent ou pour la sécurité, vous ne serez pas heureux et vous allez échouer. Se réveiller chaque matin et ne pas avoir l’impression d’aller travailler, c’est le plus beau cadeau du monde», indique Mme Naud, ajoutant que pour être heureux, ça vaut le coup de poursuivre une autre carrière.

Pour écrire son livre, elle s’est basée sur ses propres expériences. «Le chemin que j’ai parcouru est positif et réel», assène-t-elle.

Alors qu’elle collectionne les trophées et les titres de réussite dans son métier, elle rappelle souvent au long des 170 pages de son ouvrage qu’elle a aussi trouvé de l’aide pour la guider et l’orienter.

Elle parle de son mentor, M. Chance, qu’elle a rencontré sur un terrain de golf et qui l’a accompagnée pour baliser son chemin vers la vie qu’elle mérite. «Il a été très important parce qu’il a été très influent. Il est nécessaire d’avoir une référence.»

M. Chance lui a offert un cadeau, une sorte de talisman qui n’aurait aucune valeur si elle-même ne lui en donnait pas. Elle souhaite à son tour l’offrir à ceux qui veulent l’écouter.

Mme Naud pourrait bientôt tenir des conférences pour raconter son parcours. «Sans quitter l’immobilier», précise-t-elle.

As-tu la vie que tu souhaites vraiment? de Isabelle Naud et Marc Fisher. Édition un monde différent.