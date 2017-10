Le Parcours Gouin primé

Alors que l’on commence à peine à voir sa forme, le Parcours Gouin qui valorise l’accès aux berges de la rivière des Prairies, à Ahuntsic-Cartierville, vient de remporter le Prix Excellence lors de la 18e Conférence annuelle de l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM).

Ce prix est remis à une municipalité ou un arrondissement qui se démarque par ses réalisations en matière de loisir municipal. Le Parcours Gouin a été sélectionné parce qu’il met en valeur les parcs et les milieux naturels et assure une offre d’animation récréoculturelle et touristique. Il est aussi le résultat de la mobilisation de cinq directions de l’arrondissement et des résidents d’Ahuntsic-Cartierville.

«On passe du rêve à la réalité, a indiqué Jocelyn Gauthier, chef de division sport et loisirs à l’arrondissement. C’est l’accomplissement du travail des équipes de l’arrondissement et de la consultation avec les citoyens.»

Inauguré en juin 2015, le Parcours Gouin, long de 15 km, traverse 17 parcs situés en bordure de la rivière.

L’arrondissement y offre gratuitement une programmation estivale dédiée à toute la population, tous âges confondus, de la danse en ligne à la tenue d’une course familiale, incluant des activités comme l’initiation à la pêche, des jeux de groupe et découverte à la nature.

Le Parcours disposait d’un site d’accueil temporaire doté de conteneurs événementiels situés sur une voie piétonne également saisonnière. Depuis cet été, c’est le pavillon d’accueil qui assure cette fonction. C’est le premier bâtiment public à consommation nette zéro à voir le jour à Montréal.

Une station de réparation de bicyclette équipée d’une pompe à air et de multiples outils a été installée à proximité.

À deux pas du pavillon, se trouve aussi l’avenue Park Stanley, au cœur de la piste cyclable Gouin et accessible à partir du métro Henri-Bourassa. Devenue piétonne de façon temporaire en 2015, elle le sera en permanence à compter de l’été 2018.