Ahuntsic-Cartierville: des bureaux de vote trop éloignés

Pour le vote par anticipation, les électeurs d’Ahuntsic-Cartierville sont mal desservis. Si pour le 29 octobre, huit lieux sont prévus, pour les quatre journées supplémentaires, uniquement les bureaux du directeur des élections sont disponibles.

Quatre journées de vote par anticipation ont été programmées à titre de projet pilote. Elles doivent favoriser une meilleure participation des citoyens aux élections municipales. Les gens pourront exprimer leur suffrage les 27, 30 et 31 octobre ainsi que le 1er novembre s’ils ne peuvent pas le faire le 29 octobre ou le 5 novembre.

Toutefois, ils devront se déplacer sur plusieurs kilomètres s’ils ne résident pas à proximité des bureaux du directeur des élections.

Un des locaux est situé sur le boulevard l’Acadie pour l’est de l’arrondissement et un autre sur le boulevard Gouin à l’extrême ouest.

Jean Archambault, figure militante connue d’Ahuntsic-Cartierville, a rappelé que le problème s’est posé de manière similaire en 2013.

«Je réside à Ahuntsic et j’ai voulu voter de manière anticipée et je me suis rendu au bureau le plus proche de mon domicile, c’est-à-dire sur le boulevard l’Acadie. On m’a exigé de me rendre sur le boulevard Gouin à l’autre bout de Cartierville.»

La situation est tout aussi complexe si un résident du Sault-au-Récollet, à l’Est, voulait aller voter sur le boulevard l’Acadie. «Au moment où on appelle les citoyens à une plus grande participation aux élections, on néglige le vote par anticipation. C’est totalement aberrant», s’insurge-t-il.

Organisation

«Le bureau pour l’est de l’arrondissement n’est pas idéalement situé», admet, Pierre Gilles Laporte, porte-parole du Bureau des élections. Ce lieu est destiné aux électeurs de Saint-Sulpice et du Sault-au-Récollet.

«Nous avons dû faire un choix en fonction des espaces nécessaires et de nos moyens financiers», explique M. Laporte. L’espace doit être loué pour deux ou trois mois.

Cet éloignement des bureaux nécessite une mobilisation des partis en compétition s’ils veulent faire sortir le vote notamment en bénéficiant de ces quatre journées spéciales.

«Pour le vote au bureau du président, nous ne mettons pas sur pied une opération de transport en tant que tel, mais si nous avons des demandes spécifiques de sympathisants, nous nous organiserons pour aider la personne», indique David Alfaro Clark, directeur de campagne pour Projet Montréal à Ahuntsic-Cartierville.

Son parti a déposé une plainte concernant la localisation des bureaux du directeur des élections.

Pour le candidat d’Équipe Denis Coderre pour Montréal, il ne veut pas dévoiler la stratégie que ce soit pour les déplacements les deux journées de vote officiel et pour les quatre jours de vote au bureau du président.

«Nous nous assurons pour que les citoyens puissent exercer pleinement leur droit démocratique», a assuré Catherine Collerette, stratège politique en chef pour Équipe Denis Coderre pour Montréal à Ahuntsic-Cartierville.

Bureaux d’élections à Ahuntsic-Cartierville:

> Pour les districts électoraux du Sault-au-Récollet et de Saint-Sulpice, 9510, boulevard de l’Acadie.

> Pour les districts électoraux d’Ahuntsic et de Bordeaux-Cartierville, 5995, boulevard Gouin Ouest, bureau 200.