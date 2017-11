Bienvenue dans le monde des robots

C’est aussi pour les filles Alicia Belaiche, élève en cinquième année, membre de l’équipe élite de robotique, voudrait qu’il y ait plus de filles qui s’intéressent aux robots. «On a remarqué qu’elles sont moins portées à s’inscrire pour étudier en sciences et en technologies», dit-elle. Prenant pour exemple sa propre expérience, elle est convaincue qu’elles seraient plus nombreuses à le faire si on suscitait leur curiosité aux robots dès leur jeune âge. «Avec d’autres camarades, j’ai fait un projet pour inviter des fillettes des écoles primaires des alentours pour une journée portes ouvertes dans nos installations.» Elle vise une centaine d’élèves et avec l’aide de l’organisme «Ton avenir en main», commencera bientôt à faire le tour des écoles primaires d’Ahuntsic pour les amener à visiter le collège Regina Assumpta et son CRIP. «Elles viendraient pour quelques heures et on leur montrerait tout notre matériel, nos robots, nos ordinateurs et nos stations de pilotage pour qu’elles voient ce qu’on fait et qu’elles s’intéressent à cela.» Mlle Belaiche veut susciter des vocations en génie et en technologie. «On veut leur montrer des modèles féminins, car si elles voient qu’il y a des filles qui l’ont fait, cela les encouragera à le faire.»