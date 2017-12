Une patinoire pour un secteur défavorisé de Cartierville

La nouvelle patinoire Bleu Blanc Bouge offerte par la fondation du Canadien de Montréal pour l’enfance à l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville a été inaugurée officiellement le 13 mai. Aménagée au parc de Mésy, elle est située au cœur de la zone de Revitalisation urbaine intégrée (RUI) Laurentien-Grenet, un secteur pauvre de Cartierville.

Financées par la Fondation du CH pour l’enfance, les patinoires Bleu Blanc Bouge sont destinées aux quartiers défavorisés à la demande municipalités. C’est la neuvième qui est inaugurée depuis le lancement du programme en 2014.

L’arrondissement avait déposé sa candidature au printemps 2016. «Nous avons travaillé très fort pour obtenir cette patinoire», a indiqué Émilie Thuillier, mairesse d’Ahuntsic-Cartierville, élue le 5 novembre.

Elle avait participé à la mise en forme du dossier en tant que membre de l’ancienne administration. Les élus avaient reçu de nombreuses lettres d’appuis d’organismes communautaires de Bordeaux-Cartierville.

La fondation du CH a consenti un investissement de 1,4 M$. L’arrondissement, pour sa part, a déboursé plus de 1,3 M$ pour la décontamination du terrain.

Il a également voté récemment une dépense pour la construction d’un garage pour la resurfaceuse de la glace, la Zamboni, et un bâtiment à proximité pour des bureaux, les vestiaires et le stockage des équipements sportifs. Un total de 1,6M$ prévu au Programme triennal d’immobilisation (PTI) dont plus de 92000$ pour le garage.

C’est l’administration locale qui aura aussi la responsabilité l’entretien des équipements.

Une vraie glace

La patinoire est construite selon les normes règlementaires de la Ligue nationale de hockey, soit 200 par 85 pieds.

Elle offre une qualité de glace de niveau professionnel alors que le système de réfrigération permet des périodes de patinage très longues, de la fin novembre à la mi-mars.

L’association de hockey mineur les braves d’Ahuntsic devrait avoir des blocs d’heures pour les pratiques des débutants cette saison en remplacement de l’aréna Marcelin-Wilson qui subit des travaux de rénovation.

Sinon, les autres horaires seront gérés par le YMCA Cartierville. De nombreuses plages de temps seront réservées aux groupes scolaires.

En dehors de l’hiver, la patinoire permet aussi de pratiquer des disciplines sportives au gré des saisons, comme le basketball, le soccer et le hockey-balle.

Geoff Molson, propriétaire, président et chef de la direction du Canadien de Montréal a annoncé lors de cette inauguration que la dixième patinoire Bleu Blanc Bouge sera ouverte en janvier 2018 au parc du Cardinal-Roy, à Trois-Rivières.