Quand l’argent de la criminalité sert à la prévention

48 500$ pour lutter contre l’exploitation sexuelle RAP Jeunesse a bénéficié également d’une somme dans le cadre du Programme de prévention et d’intervention en matière d’exploitation sexuelle des jeunes 2017-2018, annoncé le 18 décembre par le ministère de la Sécurité publique. Le projet de l’organisme #freinonsl’exploitationsexuelle sera réalisé avec les intervenants dans les quartiers Ahuntsic, Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent et Montréal-Nord. Il permet d’embaucher une sexologue qui assurera une présence hebdomadaire dans les organismes communautaires partenaires. Elle pourra créer des liens avec les jeunes à risque fréquentant ces organismes. Elle offrira aussi des ateliers de prévention en éducation à la sexualité et mettra sur pied une campagne de sensibilisation à destination des jeunes.