La Coupe Canada de judo de retour au complexe Claude-Robillard

La Coupe Canada de judo est de retour au pays 25 ans après sa disparition. Elle aura lieu, cet été, au complexe sportif Claude-Robillard, à Ahuntsic.

Cette compétition continentale qui se tiendra du 29 juin au 1er juillet 2018, regroupera plus de 600 athlètes de niveau senior, junior et cadet originaires d’une vingtaine de pays.

Elle permettra de voir des judokas qui visent la participation aux Jeux olympiques de Tokyo, en 2020.

Pour les athlètes cadets, elle est d’une importance capitale puisqu’elle sera l’une des épreuves de qualification pour les Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu à Buenos Aires en Argentine, en octobre 2018.

La Coupe Canada de judo devrait se tenir chaque année.

Nicolas Gill, directeur général et directeur haute-performance de Judo Canada, a assuré que la présentation de compétitions internationales en sol canadien était dans sa liste de priorités dès son entrée en poste il y a un an et demi.

«Cet événement permettra à nos meilleurs espoirs de se mettre en valeur chez eux, mais il nous permettra en tant que fédération de démontrer à nos partenaires actuels et futurs le potentiel d’affaires de notre sport», a-t-il indiqué.

Ce tournoi était organisé entre la fin des années 1970 et le début des années 1990, mais uniquement pour les sportifs de niveau senior.