Taxes: une hausse de 3,5 à Ahuntsic-Cartierville

Ahuntsic-Cartierville n’échappe pas à la hausse des taxes foncières décidées par la ville. Toutefois, avec une augmentation de 3,5%, il se retrouve loin des arrondissements les plus taxés.

La hausse de taxes résidentielles sera en moyenne de 3,3% sur l’ensemble de l’île, soit deux fois celui de l’année précédente. Avec ses 3,5 % de hausse pour le secteur résidentiel, Ahuntsic-Cartierville se situe dans la moyenne de la Ville. Le non-résidentiel connaît une augmentation de 3%.

La nouvelle administration a augmenté le budget de la Ville de 5,2% en 2018, une des plus fortes augmentations depuis 2010.

Les taxes résidentielles ont connu une hausse de 1,9%, ce qui suit les projections d’inflation de 2018. Il faut ajouter à cela la hausse de la taxe de l’eau de 1,1% et la moyenne des hausses des taxes d’arrondissements de 0,3%. Il reste que ce chiffre est au-delà des prévisions d’inflation du Conference Board of Canada, situées à 2,1%.

«En fait, la taxe d’arrondissement a été très limitée, a indiqué Émilie Thuillier, mairesse de l’arrondissement en entrevue avec TC Media. On a fait comme d’habitude, on a augmenté moins que l’assiette fiscale.»

Toutefois, Ahuntsic-Cartierville subit ainsi les hausses décidées par la ville centre. «Comme l’a expliqué Benoit Dorais, le président du comité exécutif, il faut combler un déficit important laissé par l’ancienne administration, mais il faut aussi faire face aux investissements qui doivent se faire.»

Mme Thuillier considère que dans le contexte actuel, la hausse est acceptable et elle est beaucoup imputée par la taxe sur l’eau. «Les travaux nécessaires pour l’eau concerne aussi les chaussées. Il y a beaucoup de rues à refaire et dans de nombreux cas ce sont les infrastructures souterraines d’aqueducs et d’égouts qui doivent être refaites», a-t-elle soutenue.

Selon elle, la ville connaît un important retard en matière de réfection des réseaux. «Les investissements n’ont pas été fait depuis de nombreuses années. Il y a un retard immense à rattraper», a-t-elle souligné.

Si en moyenne la hausse des taxes à Ahuntsic-Cartierville est de 3,5 %, plus de 40 % des propriétés subissent une augmentation de 0 à 2,5 %, et plus de 50 %, une augmentation de 2,5 à 5 %. On souligne que 315 logements voient leur compte de taxes diminuer.

Avec Mathias Marchal de Métro