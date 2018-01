Près de 2M$ pour favoriser l’exercice chez les aînés

L’arrondissement investira 905 300$ pour des aménagements d’aires d’exercices et de repos dans deux parcs et une intersection dans le Sault-au-Récollet dans le cadre du programme Municipalité amie des aînés (MADA) et accessibilité universelle. Des installations de ce genre existent déjà dans le quartier, mais on ne sait pas à quel point elles sont utilisées.

Le programme est financé en grande partie par la ville-centre pour un coût total de plus de 1,9 M$. Au parc Ahuntsic, c’est une aire de jeux accessible qui sera réaménagée pour une facture de 991 255$.

Les modules d’exercices seront posés à proximité de l’édicule du métro Henri-Bourassa et un sentier en facilitera l’accès. Au parc Saint-Simon-Apôtre, c’est une aire de repos et d’activités avec mobilier urbain et aménagement paysager qui sera installée au coût de 689 606$.

Ce parc est fréquenté notamment par les membres des clubs de l’âge d’or John-Caboto et l’Harmonie situés à proximité.

À l’intersection de la rue De Martigny et du boulevard Gouin Est c’est une aire de repos dotée de mobilier urbain accessible avec fontaine qui verra le jour au prix de 228 000$.

Situé à proximité du parc-nature de l’Île-de-la-Visitation et du musée du Sault-au-Récollet, ce lieu représente une halte naturelle. Le projet s’inscrit également dans la mise en valeur du patrimoine local et celui du plan directeur des berges de la rivière des Prairies.