De l’argent du fédéral pour loger les moins nantis

Des logements sur le site Louvain

Un des projets phares à venir dans la circonscription de Mme Joly est celui des logements sociaux et accessibles sur le site de l’ancienne cour de voirie municipale située sur la rue de Louvain Est entre la rue Saint-Hubert et l’avenue Christophe-Colomb.«Les porteurs de projets peuvent frapper directement à la porte de leur députée ou alors à la porte de la SCHL», a indiqué M. Duclos. Toutefois, le ministre de la Famille a rappelé que les projets seront étudiés en fonction de leur aspect innovant, du sérieux dans leur élaboration et de la capacité du milieu qui les porte à s’organiser. «Les projets seront en concurrence», a-t-il reconnu. Plusieurs organismes communautaires, à leur tête Solidarité Ahuntsic, la table de concertation du quartier, ont exprimé leur intérêt depuis plusieurs mois pour créer un OSBL qui serait maître d’œuvre du projet. Sur le terrain de plus de 77 000 mètres carrés, ils veulent créer un village qui en plus d’offrir des logements sociaux et abordables, sera doté d’une multitude de services dans un cadre bénéficiant d’une grande qualité de vie.