Relookage pour la SDC rue Jean-Talon Est

La Société de développement commercial (SDC) Jean-Talon Est a lancé son nouveau site Internet, un changement qui devenait nécessaire, estime le directeur général.

L’ancienne plateforme web de la SDC a été mise en ligne il y a neuf ans et occasionnait plusieurs problèmes autant pour l’organisation que les visiteurs.

«Ça devenait urgent. L’ancien site n’était pas à jour, l’outil n’était pas performant et nous avions nous-mêmes des difficultés à ajouter ou modifier du contenu», souligne Pierre Frisko.

La SDC a opté pour une image plus visuelle et colorée, délaissant le fond noir pour un fond blanc ponctué de nombreuses photos.

«Le site est beaucoup plus attrayant et simple à utiliser. Il n’est plus nécessaire de faire huit clics pour trouver un commerce. Maintenant, il est beaucoup plus facile et rapide d’accéder à l’information voulue. Tout est accessible en moins de trois clics», affirme M. Frisko.

Outre l’aspect visuel, le nouveau site Web permet désormais aux commerçants d’aller modifier leur page d’entreprise directement sur le site.

«C’est un changement majeur. Auparavant, c’était compliqué. Il fallait joindre la SDC qui devait vérifier l’information et la modifier sur le site. Là, ils peuvent le faire eux-mêmes», indique le directeur général.

Cette nouvelle fonctionnalité permettra d’avoir de l’information à jour sur les 270 entreprises et professionnels de l’artère commerciale, estime M. Frisko.

En ligne depuis plus d’un mois, il reste encore des ajouts à apporter au site Web.

«Les sections pour le démarchage et les locaux vacants sont prêtes, mais elles ne sont pas complètes. Nous allons travailler là-dessus tout comme terminer d’ajouter les entreprises qui nous manquent», mentionne M. Frisko.

Le site Web a nécessité un investissement d’environ 20 000$ qui a été payé par l’entremise d’une subvention de la Ville de Montréal pour le développement des affaires.