Hadrien Parizeau entre au comité exécutif

Hadrien Parizeau, conseiller de Saint-Sulpice à Ahuntsic-Cartierville, entrera au comité exécutif de la Ville de Montréal comme conseiller associé sur la jeunesse, les sports et les loisirs. Il avait été élu sous le parti de Denis Coderre et siégeait en tant que membre de l’opposition.

«J’ai déjà changé de banquette. Je ne pourrai plus critiquer au sein du conseil municipal, mais je parlerai au sein du comité exécutif», dit-il.

Il assure toutefois qu’il ne change pas d’obédience politique et demeure membre du parti Ensemble Montréal qui rassemble les élus qui étaient candidats sous la bannière Équipe Denis Coderre.

«M. Coderre m’a redonné la fierté montréalaise. Je reste souverainiste, je reste péquiste, mais je décide de travailler pour les Montréalais, les Ahuntsicois et les gens de Saint-Sulpice», avait-il déclaré quelques semaines avant son élection au Courrier Ahuntsic.

M. Parizeau agira en appui à Rosannie Filato, conseillère municipale de Villeray, responsable du développement social et communautaire, de l’itinérance, des sports, des loisirs et de la jeunesse.

«Je crois qu’il faut faire la différence entre l’obédience politique et la gestion administrative, relève-t-il. Les sports et les loisirs sont des services importants aux citoyens, au-delà des activités physiques, ils touchent à la persévérance scolaire, aux aspects sociaux et d’autres domaines encore.»

Pour M. Parizeau, cette nouvelle responsabilité ne changera en rien son engagement en tant qu’élu local.

«Le travail au comité exécutif n’est pas à temps plein, donc je resterai à l’écoute des citoyens de Saint-Sulpice que je représente et je continuerai à être toujours aussi rapide pour leur répondre», assure-t-il.