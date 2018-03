Des athlètes d’élite privés de piste intérieure

À Claude-Robillard, on n’a pas le choix La direction du Complexe sportif Claude-Robillard a indiqué dans un courriel que la piste intérieure d’athlétisme est un incontournable pour la tenue de quelques manifestations, mais elle reconnaît que les athlètes d’élite n’ont nulle part d’autres où aller dans la métropole. «Le Complexe sportif Claude-Robillard (CSCR) est la seule installation municipale de la grande région de Montréal doté d’une piste intérieure et nous collaborons avec la Fédération d’athlétisme du Québec afin d’encadrer les clubs utilisant la piste, écrit-on. Compte tenu de sa configuration et de la qualité des installations, le CSCR a pour vocation notamment d’accueillir des événements sportifs d’envergure contribuant ainsi à faire de Montréal l’une des meilleures destinations sportives au Canada. La présence de gradins à grande capacité fait du complexe un lieu de prédilection pour certains événements», fait-on savoir. Le fait que des événements non sportifs se retrouvent sur la piste de Claude-Robillard quand ils peuvent se tenir ailleurs est d’ordre financier. «Les revenus de location de nos installations sportives nous permettent de réinvestir ces sommes dans l’offre de service en sports et en activités physiques», lit-on. La piste est aussi utilisée par les amateurs tous sports confondus qui croisent les sportifs d’élite. «La nature des activités se déroulant dans la salle omnisports où le nombre de participants est élevé fait en sorte qu’ils ne peuvent généralement pas être transférés, explique la direction du CSCR. Des mesures de sécurité, telles que les rideaux séparateurs, sont mises en place afin que cette cohabitation soit possible en limitant les risques pour les usagers.»