La maison du Meunier fermée cet été

Alors qu’ils devaient se terminer ce printemps, les travaux de réfection de la maison du Meunier du site des Moulins sur l’Île-de-la-Visitation ne se termineront qu’à la fin de l’été. La bâtisse est une destination touristique essentielle d’Ahuntsic-Cartierville. Ce retard important du chantier hypothèque la saison estivale dans ces lieux très populaires.

Les opérations de rénovation de ce bâtiment patrimonial devraient coûter 1,4M$ et sont intégralement financées par la Ville de Montréal. Ils ont débuté cet automne. «Le coût réel des travaux sera confirmé à la fin du chantier», indique un courriel de la Ville de Montréal.

Les travaux entrepris permettront une transformation de la façade de la maison puisqu’on prévoit une véranda en métal galvanisé et en bois pour remplacer les balcons.

À l’origine, cet édifice patrimonial du parc de l’Île-de-la-Visitation comprenait une véranda à cet endroit. La Ville veut se rapprocher le plus possible de ce qu’était cette maison à l’origine tout en respectant son caractère historique et en l’actualisant.

La maison du Meunier bâtiment historique classé a été construite en 1727. Il comprend un centre d’interprétation. Une salle d’exposition peut également être louée pour y tenir diverses activités.

L’attrait le plus populaire du site demeure le bistro avec vue sur la rivière des Prairies et des ruines de l’ancien moulin.

«Le bistro situé au rez-de-jardin, est également réaménagé entièrement et une salle à manger est ajoutée au premier étage», indique-t-on à la Ville. Le contrat pour le traiteur qui doit occuper les lieux ne peut être donné si les travaux ne sont pas achevés.

La réfection de la bâtisse vise des mises aux normes et des rénovations intérieures avec notamment l’amélioration de la sécurité en cas d’incendie, l’ajout d’équipements pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

«La reconfiguration d’une salle de toilette pour personne à mobilité réduite et accessible universellement est aussi prévue», assure la Ville.

À l’extérieur, les pierres qui ont subi les outrages du temps doivent être remplacées, la toiture doit être complètement refaite et les portes et fenêtres réparées ou changées. Des travaux d’ébénisterie seront aussi opérés pour redonner à la maison du Meunier son aspect originel.