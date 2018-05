4500$ d’amende pour des pizzas pas assez chaudes

Le restaurant Pizza Roni, situé à Ahuntsic, a écopé de 4500 dollars d’amendes à payer en avril pour des infractions constatées durant l’année 2016. L’établissement ne maintenait pas les pizzas à vendre à au moins 60°C et il n’entreposait pas les produits dans les frigos à 4°C comme le stipule les lois et règlements en matière d’hygiène et de salubrité.

Lors de leur inspection du restaurant situé au 196, boulevard Henri-Bourassa Ouest en février 2016, les agents du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ont constaté que des pizzas destinées à la vente et qui étaient présentées sur une étagère étaient à 41°C et 44°C quand deux pointes de pizza végétarienne ne dépassaient pas les 21°C.

Pizza Roni propose aussi de la poutine. La sauce pour préparer ce plat était dans une friteuse vide de son huile, réchauffée par le pilote du réchaud. Elle était à 19,7°C et la température ambiante des lieux était à 22,8°C en deçà des 60°C minimum.

Un mois plus tard, les inspecteurs reviennent sur place et constatent que les pizzas ne sont toujours pas à la bonne température. Des morceaux de ce plat italien ont été mesurés entre 31°C et 53,9°C. La sauce à poutine maintenue dans un bain-marie ne dépassait pas les 27,2°C et l’eau destinée à la réchauffer était à 47°C.

Le même jour, les agents du contrôle des aliments mesurent aussi la température des réfrigérateurs. Le compartiment du réfrigérateur était à 12°C et la table froide pour les préparations 11,3°C.

Par ailleurs, du jambon cuit, des boulettes de viande et du fromage en grains affichaient des températures entre 11°C et 12,6°C. Les produits altérables par la chaleur doivent être gardés à une température de 4°C maximum.

De plus, lors de deux autres inspections effectuées à l’été et l’automne 2016, les agents ont de nouveau constaté que le restaurateur ne respectait pas la réglementation. Les produits conservés au réfrigérateur affichaient des températures entre 10,5°C et 14,5°C loin des 4°C réglementaires.

Pour toutes ces infractions, le restaurant a écopé de cinq amendes totalisant 4500$.