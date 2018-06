Consultation autour du parc Nicolas-Viel

Alors que l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville est en voie de lancer des travaux de réaménagement du parc Nicolas Viel, les citoyens usagers n’ont toujours pas été consultés. La situation est corrigée, une importante rencontre se tiendra le 20 juin à ce sujet.

Le parc est situé sur le boulevard Gouin, entre les rues Waverly et Saint-Laurent dans le district d’Ahuntsic. Il devrait bénéficier de travaux de grande envergure. Ils incluent la stabilisation de la berge, la réfection des sentiers et des surfaces endommagées, le remplacement des équipements désuets (mobilier, modules jeu, etc.) et la bonification de l’aménagement du parc pour mieux répondre aux besoins des usagers.

La totalité des coûts relatifs au projet de stabilisation de berge et d’aménagement du parc sera financée par le Programme de soutien de mise en valeur de la rivière des Prairies (PSRP) de la Ville de Montréal. On n’en connait pas encore le montant.

Toutefois, lors du conseil d’arrondissement du 9 avril, les élus ont accordé un contrat de services professionnels en architecture de paysage à la firme Rousseau Lefebvre inc. pour le projet de stabilisation de berge et d’aménagement du parc Nicolas-Viel, pour près de 150 000$.

Les travaux comprendront aussi la plantation de végétaux indigènes, l’amélioration des modules de jeu et la réfection des sentiers d’asphalte et de la piste cyclable.

Le début des travaux est prévu en mai 2019, pour se donner suffisamment de temps pour compléter les plans et devis, mais aussi pour obtenir le certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement.

L’arrondissement a déjà dû reporter en 2017 de plusieurs mois les travaux sur les berges du parc Raimbault alors que cette autorisation tardait à arriver.

Selon le sommaire décisionnel du 9 avril on apprend que la stabilisation de la berge se fera au moyen d’enrochement, de plantation de végétaux indigènes ou par l’emploi d’autres méthodes agréées par le ministère de l’Environnement.

On prévoit aussi la plantation d’arbres et autres types de végétaux faciles d’entretien, de manière à améliorer le couvert végétal dans le parc.

La soirée d’information permettra de présenter un état des lieux et recueillir les idées des citoyens pour améliorer l’usage de cet important espace vert.

Soirée d’information et d’échanges sur l’aménagement du parc Nicolas-Viel le 20 juin, à 19h, à la Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville au 10300, rue Lajeunesse, 1e étage. Entrée libre.