Un orchestre classique à la gloire les berges

Les résidents d’Ahuntsic-Cartierville auront droit cette année à une première Montréalaise très originale. Un orchestre de musique classique sera mis sur pied pour un concert unique au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation.

Une vingtaine de musiciens seront réunis sur une scène sous un chapiteau de 30 par 30 pieds près du chalet de parc. Ils seront rassemblés sous le nom d’Orchestre des berges d’Ahuntsic-Cartierville (OBAC).

«Près des berges, il y a une butte sur laquelle les spectateurs pourront prendre place pour profiter de ce concert», indique Clément Canac Marquis, co-directeur artistique de l’organisme Concerts Ahuntsic en fugue, créateur de cet événement. Le concert est prévu le 12 aout.

Il s’agit d’un spectacle gratuit bénéficiant du soutien financier de l’arrondissement et de la députée provinciale de Crémazie, Marie Montpetit. Ils ont contribué à hauteur de 10 000$ chacun.

«L’orchestre n’existera que le temps de ce concert et on espère chaque année reproduire la même chose avec cet ensemble éphémère», remarque M. Canac Marquis.

L’ensemble de musiciens professionnels des plus grands orchestres ainsi que des solistes reconnus sera dirigé par Mathieu Gaudet.

Le programme concocté, d’une durée de 1h30, permet d’explorer des œuvres très connues et d’autres, moins populaires.

«Il y aura entre autres l’été des quatre saisons de Vivaldi, mais aussi une pièce du compositeur canadien d’origine iranienne Showan Tavakol», souligne M. Canac Marquis.

Les concepteurs veulent faire de ce concert un rendez-vous pour les résidents qui s’identifient et s’attachent à cet orchestre éphémère. «On exécutera aussi l’hymne d’Ahuntsic-Cartierville chantée par la soprano et composée par Ziya Tabassian, musicien résident de Cartierville», rappelle M. Canac Marquis.

En première partie du concert, des musiciens de diverses origines pourront déambuler au milieu des spectateurs avec leurs instruments et discuter avec le public.

Pour l’arrondissement le soutien à ce concert vient bonifier l’offre d’activités culturelles sur le territoire durant cette saison estivale. C’est aussi une reconnaissance du sérieux de l’organisme qui collabore avec l’arrondissement depuis le début.

Pour Mme Montpetit, le soutien financier qu’elle apporte lui permet «de participer à la création de l’OBAC et d’offrir ainsi à l’ensemble des citoyens de notre quartier un événement culturel non seulement grandiose et innovateur, mais aussi accessible pour tous», a-t-elle souligné dans un communiqué.

Le concert sera aussi l’évènement de lancement de la cinquième saison d’Ahuntsic en fugue.