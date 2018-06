Le site du Fort Lorette obtient un statut patrimonial

Il n’y a quasiment plus aucun doute. Le terrain à l’ouest de l’église de la Visitation, dans le quartier Ahuntsic, est le site d’emplacement du Fort Lorette. La ministre de la Culture et des Communications, Marie Montpetit, lui a octroyé jeudi un statut patrimonial du gouvernement du Québec.

Dans le même élan, Mme Montpetit a désigné le cœur historique du Sault-au-Récollet comme lieu historique national.

Les fouilles archéologiques menées au printemps 2017 ont révélé la présence de divers objets, tessons en terre cuite, morceaux de verre, aiguilles et boucles de ceintures.

Elles ont aussi mis au jour trois tranchées parallèles qui correspondraient à l’emplacement d’une palissade de pieux de bois du fort et un bout de mur en pierre d’un autre bâtiment de cette époque.

Cela permet de savoir précisément où se trouvait le fort Lorette, bâti par les Sulpiciens et des Autochtones en 1691. Celui-ci avait remplacé la Mission de la Montagne, fermée en 1696 et qui était destinée à l’évangélisation des Amérindiens.

Une nouvelle phase de fouille a été entamée ce printemps pour dégager encore plus de vestiges et traces du Fort Lorette et confirmer son emplacement et orientation selon les vieux plans existants.

Il faut rappeler que le patrimoine archéologique du Sault-au-Récollet, à Ahuntsic, a été mis en lumière après que des membres d’organismes d’histoire aient tiré la sonnette d’alarme craignant de voir le terrain servir d’assiette à un développement immobilier.

Les propriétaires du site, les Sœurs de Miséricorde l’avaient cédé en 2016 pour un peu plus de 2 M$ au promoteur Antonio Rizzo. Le terrain a ensuite été déclaré réserve foncière par l’ancien maire de Montréal Denis Coderre avant d’être acheté cette année par la Ville de Montréal pour 5,7 M$.

L’histoire de Montréal pourrait être réécrite grâce à ces découvertes. Marie Montpetit, députée de Crémazie et ministre de la Culture du Québec.

Par ailleurs, la désignation du cœur patrimonial du Sault-au-Récollet comme lieu historique national fait qu’on ne pourra plus bouger une pierre sans en référer au ministère de la Culture. C’est le troisième site historique du Québec qui rejoint ce club très select qui comprend déjà la rivière des Outaouais et le fleuve Saint-Laurent.

Le classement touche le site du Fort Lorette, mais également l’église de la Visitation, la plus ancienne encore debout à Montréal. Elle a été construite en 1749 et 1751. Cette désignation permettra aussi de promouvoir l’importance historique du Sault-au-Récollet à Montréal et au Québec.

Si on rappel souvent que le lieu était occupé par les Autochtones, on omet de se souvenir que c’était aussi un des premiers endroits sur l’île de Montréal foulé par les pieds des explorateurs et des missionnaires français à partir du 17e siècle.