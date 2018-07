Un sentier cyclable et un seul trottoir sur Gouin Ouest

Il y aura un trottoir sur le côté nord du boulevard Gouin Ouest près du collège Sainte-Marceline et un sentier multifonctionnel. Il reste que si on en sait un peu plus sur le projet annoncé en 2015, on ignore toujours quand les travaux seront lancés.

«Le sentier multifonctionnel permettra aux cyclistes et aux joggers de circuler le long du boulevard Gouin protégé par un terreplein. Un trottoir sera aménagé du côté nord du boulevard», a indiqué Effie Giannou, conseillère de Bordeaux-Cartierville qui dit avoir été à la chasse aux informations dès que des citoyens ont émis des inquiétudes quant aux intentions de la Ville de Montréal concernant ce coin de Cartierville.

Depuis des années, les riverains, les parents des élèves du collège Sainte-Marceline ainsi que les occupants de la résidence l’Amitié, demandent un trottoir alors que le boulevard Gouin dans ce secteur ressemble à une route de campagne.

Le projet s’étalera sur 1,5 km, entre le boulevard Toupin et la rue Le Mesurier.

«Le sentier multifonctionnel sera protégé par un terreplein avec éclairage qui devrait se rétrécir entre la rue Albert-Prevost et la rue Le Mesurier», a indiqué Effie Giannou.

Autant d’aménagement sur une rue dont la largeur ne dépasse pas les 5 m peut laisser poser des questions.

«Il faut savoir que les travaux ne seront effectués qu’une fois que les câbles d’Hydro-Québec et de Bell seront enfouis. La disparition des poteaux donnera un peu plus d’espace aux aménagements», relève Mme Giannou. Il reste qu’aucune date de lancement des travaux n’a été avancée pour le moment. Le projet élaboré sous l’administration Coderre envisageait un début de chantier en 2017 ou 2018.

«Je travaille pour que ce projet soit inscrit parmi les priorités de la Ville, toutefois je pense qu’il faudra attendre la fin des premières phases des chantiers des aménagements de Laurentien-Lachapelle et du bassin Lavigne qui sont à proximité», croit savoir M Giannou.

La ville-centre a prévu une soirée d’information pour présenter des détails de ce projet aux citoyens cet automne, mais sans donner la date exacte.

«Je crois qu’on en saura plus à ce moment-là sur les délais de réalisation», a souligné Mme Giannou.

Lors du dernier conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, des résidents de ce secteur ont vivement exprimé leur inquiétude après avoir reçu une lettre de la ville-centre leur demandant de concéder une servitude pour aménager une piste cyclable sans plus d’information quand eux attendent un trottoir depuis des années.