Harout Chitilian se joint à CDPQ Infra

L’ancien politicien municipal et membre d’Équipe Denis Coderre Harout Chitilian sera nommé directeur exécutif aux affaires corporatives et au développement de CDPQ Infra, a annoncé la branche de la Caisse de dépôt et de placement mardi.

D’abord élu sous la bannière d’Union Montréal, lors du dernier mandat du maire Gérald Tremblay, M. Chitilian s’est joint au parti de Denis Coderre en 2013, remportant une deuxième élection de suite dans le district de Bordeaux-Cartierville. Il a toutefois perdu l’élection à la mairie d’Ahuntsic-Cartierville en novembre 2017 face à Émilie Thuillier, de Projet Montréal, par moins de 2000 voix.

Harout Chitilian avait été nommé vice-président du comité exécutif de la Ville à sa réélection en 2013. Durant son passage dans l’administration Coderre, il a aussi occupé le poste de responsable des technologies de l’information et de la ville intelligente et numérique.

Il avait aussi agi en tant que président du conseil municipal sous l’administration du maire Tremblay.

CDPQ Infra est une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Celle-ci est notamment en charge du projet du Réseau électrique métropolitain (REM). M. Chitilian prendra en charge les communications, l’image de marque et les relations gouvernementales de la compagnie dès son entrée en poste.