Maurice-Richard: un nouveau nom pour une ancienne circonscription

À quelques semaines des élections générales du 1er octobre, les candidats des différents partis politiques s’activent dans leur circonscription. Tout au long du mois de septembre, le Courrier vous propose une série de portraits des enjeux sur la table, par comté. Aujourd’hui: Maurice-Richard.

La grande nouveauté pour cette circonscription délimitée en 1972 a été la transformation de sa dénomination. Anciennement Crémazie, elle a été rebaptisée Maurice-Richard en mars 2017 lors de la refonte de la carte électorale du Québec.

La demande de changement de nom pour rendre hommage au «Rocket» qui y a vécu une grande partie de sa vie, a été initiée en accord avec la famille Richard et le club de hockey mineur Les Braves d’Ahuntsic. Elle a été introduite par la députée sortante et a été acceptée exceptionnellement par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ).

Il faut souligner que les procédures du DGEQ ne prévoient de changement de nom d’une circonscription que lorsqu’on modifie ses délimitations, ce qui n’est pas le cas de Crémazie devenue Maurice-Richard.

La circonscription est bordée au nord par la rivière des Prairies, elle s’étend sur le quartier Ahuntsic et une partie de Montréal-Nord. Elle est délimitée par le boulevard Saint-Laurent à l’ouest, l’autoroute métropolitaine au sud puis l’avenue Papineau, la voie du CN, le boulevard Henri-Bourassa et le boulevard Pie-IX, à l’est.

Pas de fief

Historiquement, deux partis, le Pari libéral du Québec et le Parti québécois se sont toujours disputé cette circonscription, si bien qu’on ne peut la définir comme château fort d’une quelconque couleur politique. Une situation qui en fait aujourd’hui un comté pivot où la lutte sera serrée.

Les formations politiques, la Coalition avenir Québec (CAQ) ou Québec solidaire (QS) pourraient surprendre et faire des gains. Ces deux partis étaient quasiment ex aequo lors du scrutin de 2014, se classant respectivement troisième et quatrième, à quelques dixièmes de pourcentage.

Enjeux

La circonscription fait partie de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Elle fait face à des enjeux de prise en charge pour les personnes âgées, à une pression sur les écoles, à une forte demande en logements à bas coûts et à des considérations d’intégration des immigrants.

Plus de 25% des 68 000 résidents de la circonscription sont âgés de 60 ans et plus. C’est aussi un secteur où on trouve beaucoup d’enfants, plus de 15% sont âgés de 14 ans et moins.

La population est formée de locataires à 65% plus de 18 000 des 32 880 ménages qui y vivent consacrent plus de 30% de leurs revenus pour se loger. Par ailleurs, plus de 37% des ménages vivent avec un revenu de 20 000$ ou moins. Enfin, 30% de la population est d’origine immigrante.

La circonscription constitue une grande partie du territoire du quartier Ahuntsic et de son secteur historique du Sault-au-Récollet. C’est là où se trouve l’église de la Visitation, la plus ancienne de Montréal



Les Candidats en lice en 2018



Marie Montpetit (PLQ) députée sortante

Frédéric Lapointe (PQ)

Manon Gauthier (CAQ)

Raphaël Rebelo (QS)

Gilles Fournelle (PVQ).



Les résultats de 2014