Pas de fumée et pas de feu à Ahuntsic-Cartierville

L’arrondissement Ahuntsic-Cartierville est en voie d’interdire sur son territoire les restaurants qui cuisent des aliments au feu de bois. Une décision prise en réponse aux dizaines de requêtes de citoyens se plaignant des odeurs et de la fumée émanant de ces commerces.

Ce sera une première à Montréal si le règlement est adopté. Toutefois, les restaurants existants pourront continuer à exercer. «Ce sera appliqué pour les nouveaux commerces, ils ne pourront pas proposer des grillades au charbon de bois», a précisé Émilie Thuillier, mairesse de l’arrondissement.

La modification sera apportée à l’article 254.1 du règlement d’urbanisme d’Ahuntsic-Cartierville sous la formulation suivante: «Un établissement de cuisson au bois est interdit sur le territoire de l’arrondissement à titre d’usage principal, complémentaire ou accessoire».

Cette décision vient répondre aux plaintes récurrentes de quelques citoyens qui se disent incommodés par la fumée générée par ces établissements. L’arrondissement justifie sa démarche en signalant que les commerces visés font de «la cuisson de bagels, grilladeries et rôtisseries. Il est important de noter que les citoyens se plaignent des odeurs nauséabondes et de la fumée provoquées par ces établissements.»

Parmi les enseignes concernées, Grillngo. Ce restaurant sur la Promenade Fleury propose des grillades de viandes et de poulet. «Depuis une année, les plaintes pour la boucane reviennent souvent», admet Robert Pitruzzello, le propriétaire.

Il avait répondu aux demandes des inspecteurs de la Ville et était prêt à faire les modifications nécessaires à ses installations.



Grillngo déménage

Toutefois, en évaluant les investissements indispensables et les conditions pour poursuivre son activité à Ahuntsic, il a préféré fermer et déménager. Il a loué un espace plus grand à Villeray, sur le boulevard Saint-Michel et devrait baisser rideau sur Fleury avant la fin de l’automne. «Je quitte à contrecœur, parce que c’est ici que tout a commencé, il y a huit ans», regrette-t-il.

Il avait trouvé l’emplacement un jour où il était pris dans le trafic. «J’étais avec mon associé, on a vu la place à louer, on a vite compris que c’était le bon endroit», raconte-t-il.

Il est vrai que le Grillngo est devenu avec le temps un commerce de destination. Les gens venaient de loin pour déguster ses grillades. Le Grillngo s’est fait surtout connaître avec ses boîtes à lunch et les livraisons à domicile.

Mais outre la fumée, des riverains s’étaient plaints aussi du bruit que généraient les clients qui s’y rendaient surtout le soir. «Nous avons collaboré pleinement avec la police pour ne pas déranger le voisinage, mais il semble que cela n’a pas suffi.»

À Villeray, il a recommencé à zéro. «J’ai pris soin d’avoir une cheminée avec un filtre qui élimine la fumée. C’est une leçon que j’ai apprise ici, reconnaît-il. Je me demande pourquoi on ne m’a pas exigé de tel équipement au début. J’aurai investi au départ et aujourd’hui peut-être que je resterais encore sur la Promenade Fleury.»

Tropic Leo discute

Autre commerce objet de plaintes du voisinage, le marché Tropic Léo, sur Fleury Ouest. Cette épicerie africaine est en activité depuis 12 ans selon sa propriétaire qui n’a pas voulu décliner son identité.

Après plusieurs plaintes et rencontres avec les inspecteurs de la Ville, elle est en train d’étudier comment remédier à la fumée.

«Nous discutons avec la Ville et un spécialiste pour voir quel filtre il faut installer pour ne pas déranger les gens, mentionne-t-elle. Je ne veux pas que mes voisins se plaignent et je collabore pour trouver une solution.»

Une soirée de consultation publique au sujet du règlement proposé pour interdire les rôtisseries au charbon est prévue le 2 octobre. S’il n’y a pas d’opposition, l’adoption devrait intervenir d’ici le début 2019.