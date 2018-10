Un nouveau directeur de la culture et des sports

Jocelyn Gauthier, ancien chef de division a été nommé lors du conseil d’arrondissement du 9 octobre directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. M. Gauthier remplace Laurent Legault qui profite d’une retraite bien méritée.

Le nouveau directeur de la culture et des sports cumule 25 ans de carrière en gestion dans le domaine de la culture, des sports et des loisirs.

Il est depuis 12 ans gestionnaire à la Ville de Montréal. Il a été 10 ans directeurs des sports et loisirs à la Ville de Bois-des-Filion et avant cela trois ans coordonnateur des sports et éducation physique à l’académie Sainte-Thérèse.

Depuis le départ de M. Legault, il assurait avec Sylvie Labrie, l’intérim de la direction de la culture et des sports à l’arrondissement.

Outre la gestion des activités et des infrastructures sportives et culturelles, le directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement social est aussi une des principales personnes ressources pour les organismes communautaires d’Ahuntsic-Cartierville.