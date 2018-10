Un arrêt à la place d’un feu rouge

Le feu de circulation à l’angle des rues Fleury Ouest et De L’Esplanade disparaîtra bientôt pour laisser place à des panneaux d’arrêt obligatoire. La décision a été prise pour apaiser le trafic sur cette portion de rue très passante non sans susciter de nombreux commentaires sur les médias sociaux

Ce changement a donné lieu à un dialogue intense et direct entre la mairesse Émilie Thuillier et des citoyens sur Facebook sur la page Bazar d’Ahuntsic. La mairesse a par la suite publié un texte sur sa propre page pour résumer la situation. «C’est un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs années avec la SDC Fleury Ouest et ma collègue Nathalie Goulet», a-t-elle indiqué.

Le panneau d’arrêt devrait obliger les automobilistes à lever le pied. «En ce moment, les voitures qui roulent sur Fleury Ouest ou sur De l’Esplanade accélèrent pour « attraper » la lumière verte du feu de circulation. Les abords du feu de circulation sont donc dangereux puisque les voitures y roulent souvent plus vite que la limite permise. La meilleure façon de faire en sorte qu’une voiture ralentisse et s’arrête à une intersection est de mettre un arrêt obligatoire», a expliqué Mme Thuillier.

Elle assure avoir reçu de nombreuses plaintes concernant la vitesse sur cette rue. Elle a annoncé également que ces deux rues seront bientôt limitées à 30km/h comme sur d’autres artères d’Ahuntsic-Cartierville.

«Cet arrêt est un symbole fort de ralentissement dans le quartier pour la sécurité de tous», a-t-elle déclaré. Ces explications de la mairesse sont intervenues après qu’une mère de famille ait souligné ce changement de signalisation. «Je ne comprends pas le pourquoi de cette opération, en plus cet axe est un corridor scolaire», avait-elle déclaré sur Facebook. Elle se disait peu convaincue par les arguments de l’élue.

Elle était soutenue dans ses doutes par Frédéric Bataille, un citoyen d’Ahuntsic, engagé au sein du comité Ahuncycle qui fait la promotion de l’usage du vélo dans l’arrondissement.

«Les études sur le sujet (principalement américaines pour le moment) indiquent que des arrêts ne sont pas un bon moyen de ralentir la circulation. Également, comme il y a plus d’interactions entre usagers de la route, il risque d’y avoir plus d’accidents, mais que ces derniers seraient moins graves», a-t-il mentionné.

Il disait privilégier les bollards et le rétrécissement de voie pour forcer les automobilistes à réduire leur vitesse.

En tous les cas, le sujet a généré pas moins de 27 commentaires entre appuis et oppositions qui ne ralentiront pas la mise en place des panneaux d’arrêt le 15 novembre à cette intersection.