L’Halloween prend possession d’Ahuntsic-Cartierville

Il y’en aura pour tous les gouts cette année pour la fête de l’Halloween, à l’est et à l’ouest. Fait majeur cette fois-ci: la maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville met les grands moyens pour faire peur.

C’est en collaboration avec le Poste de quartier (PDQ) 10 du Service de police de la Ville de Montréal qu’un tel événement a pu être organisé. «Il faut rendre à César ce qui lui appartient. C’est grâce à l’aide du Lieutenant Campeau du PDQ 10 que nous avons pu avoir autant de moyens», reconnait François Poulin, directeur de la maison des jeunes.

C’est la première fois que la maison des jeunes organise un évènement d’une telle ampleur et les organisateurs tiennent à en faire profiter tout le monde.

«Dès lundi nous avons reçu les enfants des écoles en journée, c’est 300 à 400 enfants à chaque fois, mais la plus grosse fête aura lieu le 31, de 17h à 21h», annonce M. Poulin.

En fait, toute la maison des jeunes sera décorée avec des thématiques diverses.

«Il y aura les décorations habituelles, mais aussi des Zombies, une chambre de torture et les jeunes feront un spectacle de cirque», décrit M. Poulin.

Par ailleurs, simplement pour le plaisir des yeux, l’avenue Jean-Bourdon entre Antoine-Berthelet et Joseph-Saucier beaucoup de décorations ont été installées devant les résidences, notamment par Sami Hajjar, qui s’est déjà fait connaître par ses impressionnantes décorations de Noël. Cette fois, il a choisi la thématique Dream Land avec 250 000 lumières et des structures gonflables des personnages de Mickey et Minnie Mouse.

À l’est

Sur la Promenade Fleury, il y aura aussi des sensations fortes. La Société de développement commercial (SDC) a concocté un programme riche en émotions. La première partie a eu lieu le 27 octobre et elle était destinée surtout aux jeunes enfants.

Mais, le 31, jusqu’à 20h15, plusieurs activités se succèderont sur la rue commerçante. Les enfants sont invités à se faire maquiller devant l’église Saint-Paul-de-la-Croix avant de commencer leur cueillette de bonbons. Un défilé d’un trio de monstres aura lieu de 17h à 19h30.

Deux spectacles de cirque sont prévus cette soirée-là. Le premier devant l’église St-Paul-de-la-Croix, de 17h à 17h45 et le second devant l’épicerie Métro de 19h30 à 20h15.

Il est à noter que dans la dernière fin de semaine d’octobre, les bibliothèques d’Ahuntsic-Cartierville avaient organisé diverses activités gratuites autour de l’Halloween.