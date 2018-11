Guider les aidants naturels

Alors que la Semaine nationale des proches aidants se déroule du 4 au 10 novembre, les proches aidants et les organismes qui les aident se mobilisent pour faire connaître leurs difficultés. Ils sont 1,7 million de Québécois à prendre soin quotidiennement de leurs proches.

Depuis 2016, 175 bibliothèques au Québec disposent de cahiers spéciaux destinés aux proches aidants. Ces catalogues inventorient les documents, les films et les divers ouvrages permettant de s’informer sur les différentes maladies et conditions de leurs parents et comment leur venir en aide.

«Les aidants naturels peuvent avoir besoin d’informations précises et vont sur le Web sans savoir où chercher vraiment, indique Eve Lagacé, directrice générale de l’Association des bibliothèques publiques du Québec. Ce sont des outils offerts par les bibliothèques aux aidants.»

La collection de 15 cahiers appelée Biblioaidants est régulièrement mise à jour. Elle explore toutes les maladies auxquels sont confrontés les proches aidants.

On y trouve autant les ouvrages documentaires disponibles dans les bibliothèques que les liens des sites Internet utiles.

«Il y a aussi les titres des titres des ouvrages littéraires, romans ou bandes dessinées, voire des films, qui traitent d’une maladie», souligne Mme Lagacé.

À Ahuntsic-Cartierville, les trois bibliothèques de l’arrondissement ainsi que la Biblio mobile proposent ces catalogues.

Même si on ne sait pas s’ils sont très demandés, les bibliothèques de l’arrondissement assurent que les thématiques les plus populaires sont les aînés et le vieillissement, les troubles du spectre de l’autisme, les proches aidants, la santé mentale, les soins palliatifs.

«Le service de la Biblio mobile d’Ahuntsic-Cartierville dessert présentement 15 résidences pour personnes âgées, donne également accès à ce service aux aînés desservis hors les murs dans notre arrondissement», souligne Isabelle Meunier, chargée de communications à l’Arrondissement.

Les catalogues sont surtout demandés dans les résidences pour personnes âgées.

«En bibliothèque, le plus souvent, les citoyens ont déjà consulté un des 15 cahiers thématiques et ils sont à la recherche d’un titre mentionné dans le cahier. Nous avons d’ailleurs bonifié les collections des bibliothèques en achetant plus de 300 titres recommandés par les spécialistes qui ont élaboré les cahiers», assure Mme Meunier.

Il faut savoir aussi que dans les bibliothèques, le service est complété chaque saison par des conférences de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), de la Société Alzheimer de Montréal.

Des activités sont offertes par d’autres associations dans le cadre du Mois de l’accessibilité universelle, en octobre.

Pour trouver les guides Biblioaidants en ligne.