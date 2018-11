Investissement majeur au Stade Gary-Carter

La Ville de Montréal a accordé une enveloppe de 4,5 M$, dans le budget voté pour 2018-2019, destinée à la mise aux normes du stade de baseball Gary-Carter. Les travaux concernent le terrain, mais l’objectif ultime est de permettre une utilisation plus importante de ce stade par les équipes locales.

L’essentiel de l’argent permettra des travaux pour la pose d’une pelouse synthétique et la mise en place d’un monticule amovible.

Le Stade Gary-Carter mitoyen du parc Ahuntsic a été inauguré sous son nouveau nom en juin 2013 après des travaux de réaménagement de 700 000$. Baptisé du nom de l’ancienne vedette des Expos de Montréal, le stade existe depuis des dizaines d’années. De grands noms du baseball montréalais y ont joué. Il est actuellement le stade de résidence des Orioles durant la saison estivale et il accueille les équipes élites de toutes les catégories de Baseball-Québec.

«Les demandes des Orioles sont incluses dans la mise aux normes et nous allons travailler avec eux pour le reste», a souligné Hadrien Parizeau, conseiller associé en matière de jeunesse, de sports et de loisirs au comité exécutif et élu local du district de Saint-Sulpice à Ahuntsic-Cartierville.

Mais, on comprend que l’objectif de la Ville en accordant cet investissement va plus loin que des améliorations techniques ou cosmétiques. La somme de 4,5 M$ vient du Programme triennal d’immobilisations (PTI) destiné aux infrastructures sportives pour en faire un terrain supralocal.

C’est une amélioration majeure pour une installation sportive qui sera ouverte à tous les Montréalais qui pratiquent ce sport comme c’est le cas pour l’athlétisme ou la gymnastique au complexe Claude-Robillard par exemple.

«On sait que le stade est très utilisé et on veut en faire un pôle régional de baseball en donnant aux équipes locales plus d’heures d’utilisation», a mentionné M. Parizeau. Il assure que des associations de baseball mineur ont exprimé le besoin d’utiliser ce stade.

«Pour nos cinquante ans, la ville-centre nous a donné la permission de l’utiliser un dimanche en 2018 pour deux matchs des midgets et seniors», a affirmé Luc Lefebvre, coordonnateur des communications avec les médias au sein de Baseball Ahuntsic-Cartierville.

Cette association locale souhaite avoir un accès de deux ou trois fois par an pour organiser des événements. «C‘est un beau terrain. On aimerait y avoir un accès régulier», espère M. Lefebvre. «Le stade Gary Carter est le stade où les Orioles reçoivent, mais il n’est pas le stade exclusif de ce club», a relevé M. Parizeau.

Interrogée à ce sujet, la direction du club des Orioles n’a pas souhaité répondre à nos questions avant de recevoir une communication officielle de la Ville concernant cet investissement.