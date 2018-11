Disparition d’une adolescente de 15 ans dans Ahuntsic-Cartierville

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population pour retrouver Elsa Gabrielle Lalanne, une adolescente de 15 ans qui manque à l’appel.

Elle a été vue pour la dernière fois le 23 novembre dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

Les enquêteurs ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité en raison de ses mauvaises fréquentations.

Elsa Gabrielle Lalanne pèse 85 kg et mesure 1,60 m. Elle a la peau et les cheveux noirs, les yeux bruns et elle s’exprime en français.

Elle porte un tatouage de couronne au-dessus de la poitrine, du côté droit.

Le SPVM demande à toute personne possédant de l’information concernant sa disparition de communiquer avec le 911 ou son poste de quartier, ou encore de contacter de façon anonyme et confidentielle Info-Crime Montréal au 514 393-1133.