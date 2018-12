Une résidence illuminée et décorée dans une ambiance féérique

Pour la quatrième année, c’est le plein succès pour Sami Hajjar, ce résident de Cartierville qui déploie des efforts immenses en décoration de Noël. Toutefois, l’ampleur qu’a prise l’événement a causé quelques maux de tête dans le voisinage au point de convaincre M. Hajjar de déplacer son installation ailleurs l’année prochaine.

«Je suis très content de voir le succès de cette année. Les gens viennent de partout voir mes décorations», indique M. Hajjar. Il a posé cette année pas moins de 250 000 lumières sur des structures très colorées et très variées.

«Nous avons commencé le travail au début de septembre et nous avons terminé de tout poser le 30 novembre», assure-t-il. Il a fait appel à deux personnes pour l’aider.

L’ampleur du travail se comprend à la vue de l’étendue de l’événement cette année. En plus de structures principales de personnages de Mickey Mouse, il y a d’autres thématiques que l’on peut admirer à l’arrière de la maison.

Les visiteurs retrouvent les Minions et la reine des neiges, déjà vu les années précédentes, mais aussi de nouvelles ambiances de Star Wars, du Grincheux et de Pat Patrouille.

«En fin de semaines, on reçoit jusqu’à 300 personnes par soir. Il y’en a qui attendent 30 à 45 minutes avant de pouvoir visiter toute l’installation», souligne-t-il.

Gêne

Ce succès surprenant a fait cependant grincer des dents dans le voisinage notamment à cause des problèmes de stationnement générés par les visiteurs.

«Nous avons reçu des plaintes surtout pour des obstructions du stationnement des résidents voisins», relève Steve Dassylva, commandant du poste de quartier 10 du Service de police de la Ville de Montréal.

Des agents ont rencontré M. Hajjar qui a collaboré pleinement pour que son évènement se tienne dans les meilleures conditions. Tandem Ahuntsic-Cartierville, le programme montréalais en sécurité urbaine, est également intervenu pour favoriser le dialogue entre tous.

«Il faut souligner que nous sommes en face d’un événement privé, nous n’avons pas à intervenir sur la propriété. C’est lorsqu’il déborde sur le domaine public, comme pour le stationnement que nous sommes interpellés», assure M. Dassylva. Dans ce genre de situation, les divers règlements liés au bruit et au respect de la quiétude des riverains s’appliquent.

M. Hajjar a pris également le taureau par les cornes en mobilisant des bénévoles pour fermer la rue et filtrer les accès pour permettre à ses voisins de jouir pleinement de leur propriété sans que le stationnement des visiteurs ne les incommode.

La dimension actuelle de l’évènement l’a convaincu de trouver pour l’année prochaine un lieu plus approprié pour offrir à tous la possibilité de profiter sans gêner.

Le décor de M. Hajjar est visible durant le temps des Fêtes sur l’avenue Jean-Bourdon à l’angle de la rue Antoine-Berthelet, à Cartierville. Les visiteurs sont priés de ne pas stationner sur les artères adjacentes.

La lumière pour aider les autres

Tous ces efforts et cette organisation permettent d’offrir un spectacle merveilleux gratuit. «Des visiteurs parfois veulent bien contribuer de manière volontaire et cela m’a donné l’idée lance une fondation», avoue-t-il.

Ainsi, la Fondation plan A est née et en attente de ses numéros d’enregistrement.

«Cet organisme viendra en aide aux itinérants pour leur assurer à manger toute l’année et aura pour but de réaliser les petits rêves des enfants atteints de cancer du CHUM et de Sainte-Justine, dit M. Hajjar. Cela rejoint aussi l’esprit de Noël et du temps de Fêtes.»

L’objectif fixé cette année est d’amasser 100 000 $. Les donateurs peuvent voir sur le site web de l’organisme le montant récolté au fur et à mesure.

L’année prochaine l’entrée pour visiter les décorations sera payante pour financer la fondation. Mais M. Hajjar promet que l’installation sera de plus en plus riche et variée avec de nouvelles thématiques et de nouvelles structures et avec plus de lumières RGB pour offrir de la couleur.