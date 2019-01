Une nouvelle directrice pour Solidarité Ahuntsic

Ana Pranjic est la nouvelle directrice de Solidarité Ahuntsic. Elle remplace Azzedine Achour qui a dirigé cet organisme durant 18 ans avant de partir pour une retraite méritée.

Solidarité Ahuntsic est la table de concertation de quartier d’Ahuntsic. Elle regroupe une soixantaine d’organismes communautaires et gère le centre communautaire.

La jeune femme recrutée le 5 novembre est officiellement à la barre depuis le 15 décembre. Elle a déjà un long parcours dans le domaine communautaire, notamment dans le milieu jeunesse, la promotion des droits des femmes et la coopération internationale.

Elle arrive à la tête de Solidarité Ahuntsic qui gère le centre communautaire. Son bâtiment, l’ancienne école Madame de la Peltrie, est loué de la Commission scolaire de Montréal (CSDM). Cette dernière a exigé une hausse de loyer de 222% qui si elle était payée, mettrait carrément le milieu communautaire d’Ahuntsic sur la paille.

Mme Pranjic reconnaît que l’immeuble est essentiel pour maintenir vivante l’action communautaire à Ahuntsic. «Ce centre est le lieu de rencontre, de travail et de concertation. C’est un point d’ancrage dans la communauté. Il nous donne accès à tout le monde», souligne-t-elle.

Le centre, ouvert officiellement en 2001, est devenu un repère dans le quartier. En plus des locaux de 13 organismes, il offre des salles d’activités et des lieux de réunion. C’est aussi la boîte aux lettres de nombreuses associations qui ont des bureaux ailleurs.

«Les organismes ont besoin de leur centre. Le maintenir le plus longtemps possible, c’est la seule option valable à mes yeux jusqu’à ce qu’on trouve une solution pérenne», dit-elle.

Le milieu communautaire lorgne un local dans le nouveau développement urbain du site Louvain Est. Mais ce grand projet de logements sociaux, d’OBNL d’habitations et de coopératives immobilières devrait voir le jour dans une dizaine d’années au moins.

Nouvelle ère

Ana Pranjic est consciente aussi qu’elle remplace Azzedine Achour dont tout le monde reconnaît le travail colossal accompli durant 18 ans à la tête de Solidarité Ahuntsic. «Je pense qu’Azzedine a marqué la communauté. Je ne prends pas sa place, mais je veux créer un nouvel espace», souligne-t-elle.

Elle dit vouloir inscrire son empreinte et installer sa façon de voir. Son approche héritée de son parcours dans le milieu jeunesse canadien, la pousse à aller chercher une grande mobilisation des partenaires, des élus et surtout des citoyens. Elle promet qu’on verra cela concrètement au moment de la mise en place du nouveau plan stratégique de cet organisme.

Ce document est attendu cette année par les partenaires pour le financement et les élus. Il détermine les urgences et les problématiques du quartier. Il définit aussi les moyens pour y répondre.

«Je rentre avec une nouvelle vision. Je veux une planification stratégique qui reflète la contribution de tous ceux qui sont concernés, que ce soit les élus les autres organismes et surtout les citoyens», promet-elle.

Elle veut œuvrer pour que ceux qui travailleront pour la communauté élaborent cette planification stratégique. Elle dit être à l’écoute et favoriser la mobilisation. «Ce sera par et pour la communauté. Ce qui la concerne doit venir d’elle, soutient-elle. Rien pour nous sans nous, comme on dit.»