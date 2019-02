Un nouvel espace culturel à Ahuntsic

Les résidents de l’arrondissement auront le loisir d’assister à des spectacles à la salle L’espace le vrai monde?, un nouveau lieu de diffusion culturelle dans le quartier. C’est l’ancien auditorium du collège Ahuntsic qui a fait peau neuve en 2017 et qui offre dorénavant des spectacles pour tous.

La salle de 528 sièges était sous-utilisée par l’établissement d’enseignement. Dès lors, avec sa rénovation de fond en comble, il fallait lui trouver une nouvelle vocation. Elle tire son nom de la pièce de Michel Tremblay, qui fut étudiant du collège.

«Cette nouvelle organisation a donné lieu à la création d’un OSBL pour gérer la salle, souligne Mélissa Pietracupa, directrice de L’espace le vrai monde?. Outre la location de salle, on présente aussi des spectacles en tous genres et des projections de films.»

La scène peut recevoir des décors lourds. Par ailleurs, les travaux ont permis de doter la salle d’une sonorisation à la fine pointe de la technologie. On y a ajouté un nouvel écran et un projecteur de dernier cri offrant une résolution digne des théâtres les plus modernes.

Cette année, L’espace le vrai monde? produira quatre spectacles. «Nous prenons un certain risque, mais nous avons de bons arguments et nous travaillons beaucoup pour la promotion», assure Mme Pietracupa.

Elle fait pour cela un usage immodéré des réseaux sociaux d’autant que la première clientèle de la salle demeure les jeunes.

L’espace le vrai monde? est très accessible et bénéficie de l’immense stationnement du collège Ahuntsic. La salle pourrait devenir une destination pour la programmation des festivals montréalais qui sortiraient ainsi du centre-ville.

Une voie explorée par Mme Pietracupa qui a demandé à des organisateurs de festivals s’ils voulaient voir leurs artistes sur la scène de cette salle.

«Ils m’ont dit comment se sentirait leur artiste s’il se produisait dans une salle que personne ne connaît et où personne ne se déplace», a-t-elle dit.

Cela l’a convaincu de pousser encore plus la production et créer des spectacles pour faire connaître L’espace le vrai monde?.

«Il faut donner une âme à la salle ensuite les organisateurs de festivals trouveront directement notre adresse», croit-elle.

Cinéma

Le 27 février, c’est le film Génèse de Philippe Lesage qui sera projeté dans la salle dans le cadre du ciné-club.

«Je suis persuadé que ce film intéresserait les cinéphiles autant des étudiants du collège que des résidents du quartier», nuance Mme Pietracupa.

Le film décroche les prix les uns après les autres. C’est un long métrage romantique qui met en scène des jeunes.

Les premières histoires d’amour de trois adolescents dans le tumulte sont au centre de l’histoire. Guillaume tombe secrètement amoureux de son meilleur ami. Sa demi-sœur Charlotte se lance dans des rencontres plus libres après avoir quitté son petit ami. Le jeune Félix connaît son premier émoi dans un camp de vacances enchanteur.

L’inauguration de la salle en novembre 2018 a donné lieu à la présentation de la pièce de théâtre Baby-sitter, de Catherine Léger.

D’autres pièces de théâtre et spectacles d’humour viendront s’ajouter au programme annuel.