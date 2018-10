Nouveau programme de subvention «écologique» dans Côte-des-Neiges

L’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) a lancé mardi un programme de subvention écologique qu’il estime être «le plus ambitieux du Québec» pour l’achat et la location de couches lavables ainsi que de produits menstruels. Une mesure écoresponsable qui a pour but de prendre des gestes concrets pour l’environnement et de changer les mentalités.

Adopté lors d’une séance du conseil municipal le 4 septembre dernier, le projet a pour but d’encourager les familles qui habitent le secteur à diminuer leur empreinte écologique, plaide l’arrondissement. Un volet «particulier» rendra d’ailleurs disponible une subvention supplémentaire pour les familles à faible revenu qui s’impliquent dans l’expérience.

Un budget de 30 000$ sera accordé à la nouvelle initiative sur deux ans. Le programme de financement prévoit notamment une somme pour le remboursement de l’achat, la location ou encore les coûts du tissu nécessaire à la confection de couches en tissu, de serviettes hygiéniques lavables, de coupes menstruelles, de sous-vêtements de menstruation lavables ou encore d’éponges.

Innovation

Pour la mairesse de l’arrondissement, Sue Montgomery, le programme démontre «un aspect novateur et ambitieux», notamment en élargissant sa portée par l’inclusion de montants supplémentaires pour les familles à faible revenu et de produits menstruels, a-t-elle expliqué.

C’est le conseiller de Darlington et chef d’Ensemble Montréal, Lionel Perez, qui avait initialement proposé ce programme de subvention. Appelé à réagir, le leader de l’opposition officielle s’est dit «heureux que le programme puisse contribuer à la modification de comportements chez un certain nombre de familles de l’arrondissement».

Les critères d’admissibilité au programme sont disponibles sur le site web de l’arrondissement de CDN–NDG. Les demandes répondant à ces critères devront être déposées à l’Éco-quartier Côte-des-Neiges, à l’Éco-quartier Notre-Dame-de-Grâce ou au bureau d’Accès Montréal.

«Ce programme s’articule sur le principe de premier arrivé, premier servi», a expliqué l’arrondissement.