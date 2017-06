Une nouvelle ligne d’autobus estivale pour accéder au Parc du Mont-Royal

Le Parc du Mont-Royal ainsi que l’Oratoire Saint-Joseph seront mieux desservis cet été. Une nouvelle ligne d’autobus 711 Parc-du-Mont-Royal/Oratoire sera mise en service durant la période estivale, en plus de la ligne 11 déjà existante.

La ligne 711 commencera son parcours à la station de métro Mont-Royal, dans le Plateau-Mont-Royal, à compter du 19 juin prochain et prendra fin à la station Snowdon. Les bus de cette ligne emprunteront le boulevard Saint-Joseph.

Combiné au service de la ligne 11, la clientèle du Parc bénéficiera donc d’un service entre 7h et 19h en semaine, et entre 8h et 21h la fin de semaine.

Une partie du circuit passera par Queen-Mary et la Côte-Sainte-Catherine, ce qui permettra d’améliorer l’accessibilité en bus du parc pour les résidents des arrondissements Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et d’Outremont.

«La création de la ligne 711, qui sera en opération durant l’été, a pour objectif de bonifier l’offre de service de ce secteur très fréquenté de Montréal, en complément à la ligne 11», a déclaré Philippe Schnobb, président du conseil d’administration de la STM.

Les Amis de la montagne saluent les initiatives visant à améliorer l’accessibilité à la montagne et favoriser l’utilisation du transport collectif. Cette desserte possède d’ailleurs des bus réguliers à propulsion hybride série biodiesel-électrique, selon M. Schnobb.

Sylvie Guilbault, directrice générale des Amis de la montagne a avoué que «la création d’un lien direct entre le parc du Mont-Royal et l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, deux sites extrêmement achalandés sur le territoire, était grandement souhaitée.»