Un nouveau bureau de Services Québec à Côte-Saint-Luc

Les résidents de Saint-Laurent, Côte-Saint-Luc, Hampstead et de Notre-Dame-de-Grâce ont maintenant accès à un nouveau bureau de Services Québec du centre-ouest de Montréal.

Le Centre local d’emploi de Saint-Laurent, situé au 6900, boulevard Décarie à Côte-Saint-Luc, s’est transformé en bureau de Services Québec, le 6 novembre.

Les citoyens pourront bénéficier d’un accompagnement dans leurs recherches, leurs démarches administratives et trouveront maintenant de l’information quant aux différents programmes et services gouvernementaux. Des services de solidarité sociale, d’aide à l’emploi et d’assermentation seront aussi disponibles.

«Le bureau de Services Québec du centre-ouest de Montréal est situé dans un environnement géographiquement accessible et disposera d’une salle libre-service où les équipements pourront être utilisés par la clientèle», explique la conseillère en communication, Marie-France Vermette.

Cette salle mettra à disposition des utilisateurs plusieurs ordinateurs avec accès internet, une imprimante et un téléphone.

Il s’agit du troisième bureau de Services Québec où tous les services sont concentrés, sur un total de huit centres dans la région de Montréal. D’autres ouvertures pourraient être annoncées au cours des prochains mois.

