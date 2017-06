Homme maîtrisé à l’arme à impulsions électriques à Notre-Dame-de-Grâce

MONTRÉAL — Un homme de 29 ans a été conduit à l’hôpital après avoir été atteint d’une décharge de pistolet à impulsions électriques d’un agent de police, jeudi matin, dans le sud-ouest de Montréal.

Il semble qu’il aura la vie sauve.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) raconte qu’une plainte lui a été soumise vers 4h00 pour une dispute conjugale dans un logement de la rue Wilson près de l’intersection du boulevard de Maisonneuve, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce.

L’homme apparemment en crise aurait refusé de collaborer avec les premiers policiers arrivés sur les lieux. L’aide d’agents du Groupe tactique d’intervention (GTI) a donc été réclamée.

Il semble qu’il ait fallu un recours à l’arme à impulsions électriques pour que le forcené soit finalement maîtrisé. Il a ensuite été conduit à l’hôpital et la police croit que ses enquêteurs seront éventuellement en mesure de l’interroger.

Il semble qu’il devra aussi répondre d’accusations criminelles de séquestration, de menaces de mort et de voies de fait.

La présumée victime de violence conjugale, une femme âgée de 43 ans, n’a pas été blessée selon la police. Sa version des faits sera bientôt recueillie.

Cet événement est survenu un peu plus de 24 heures après que d’autres agents du SPVM aient utilisé un pistolet à impulstions électriques pour maîtriser un homme en crise dans une résidence du centre-ville. La manoeuvre a toutefois échoué et les policiers ont ouvert le feu, atteignant l’homme de 58 ans qui est mort de ses blessures plus tard, à l’hôpital.

Ce dossier a été transmis au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI).