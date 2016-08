Plus de 2500 personnes au spectacle de Mononc’ Serge

Le dernier Show de ruelle d’Hochelaga a pris place, le 18 août, dans la ruelle Gaboury avec Mononc’ Serge «l’enfant terrible» de la scène musicale québécoise.

La veille, Mononc’ Serge avait invité avec humour les Montréalais de toutes classes sociales à le rejoindre pour sa prestation acoustique à Hochelaga, quartier où il réside lui-même.

Le spectacle a attiré plus 2500 personnes dans la ruelle Gaboury et aux abords du Parc Morgan. Monon’c Serge a fait vibrer Hochelaga avec ses anecdotes croustillantes et humoristiques et sa musique.

Bilan positif

La première édition des Shows de ruelle d’Hochelaga a connu un succès retentissant auprès de la population du quartier et du grand Montréal en réunissant près de 10 000 personnes.

Elle a offert une programmation diversifiée, composée de cinq artistes émergents et reconnus de la scène musicale québécoise: Tire le Coyote, Mara Tremblay, Pépé et sa guitare, Bernard Adamus et Mononc’ Serge.

L’équipe de la SDC Hochelaga-Maisonneuve se prépare déjà pour une deuxième édition.