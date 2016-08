Plus de 500 000$ pour réaménager le parc Dézéry-Lafontaine

Plus d’un demi-million de dollars ont été investis par la ville-centre et l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, afin de réaménager le parc Dézéry-Lafontaine, inauguré le 20 août.

Situé entre les rues Préfontaine et Dézéry, au sud de la rue La Fontaine, le parc a fait peau neuve dans les derniers mois. En plus des importants travaux effectués dans le parc déjà existant, une nouvelle place publique attenante, baptisée la Place des réceptions a été construite.

«Ce projet fait partie de la démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI) menée dans Hochelaga, qui encourage l’utilisation et l’appropriation des parcs et des espaces publics par les citoyens, a expliqué le maire de l’arrondissement, Réal Ménard. Dans une optique de développement durable, plusieurs arbres ont été plantés dans le parc et la place, pour diminuer les îlots de chaleur et des éléments de mobilier urbain ont été recyclés.»

Outre la plantation d’arbres, le terrassement a entre autres été refait, le sentier principal réaménagé et le mobilier réparé ou remplacé. Au total, 513 290$ ont été investis. La Ville de Montréal a fourni 488 390$ et l’arrondissement a complété, avec un montant de 24 900$.

«Une attention particulière a été portée à l’aménagement des lieux, afin d’augmenter le sentiment de sécurité des usagers, a fait savoir Éric Alan Caldwell, conseiller de Hochelaga. De plus, avec l’ajout de la Place des réceptions et des tables de pique-nique doubles, une cinquantaine de personnes peuvent être assises, notamment au moment des heures de repas, ce qui permet une plus grande animation et utilisation des lieux par les résidents et les travailleurs du coin».

Les employés de l’usine Lallemand, située à proximité du parc, se sont d’ailleurs réjouis des améliorations apportées à l’espace public.

Martin Cyr, directeur de l’usine Préfontaine de l’entreprise Lallemand, a même mentionné que la compagnie songeait à des projets de verdissement autour de l’usine, pour continuer dans la même lignée.Les aménagements du parc Dézéry-Lafontaine et de la Place des réceptions ont été conçus pour être interreliés avec le lien vert, qui est le prolongement de la promenade Luc-Larivée. Le lien vert fait partie du programme de revitalisation urbaine intégrée de Hochelaga.

Liste des travaux réalisés au parc Dézéry-Lafontaine

Travaux de terrassement afin d’améliorer la visibilité et ainsi augmenter le sentiment de sécurité des usagers

Retrait des clôtures et des jeux de fer inutilisés

Réaménagement du sentier principal

Plantation de huit nouveaux arbres et transplantation de deux arbres matures

Réfection du mobilier existant et ajout de deux tables à pique-nique, trois chaises longues et trois poubelles

Aménagement d’un potager pour la culture du houblon et de framboises

Plantation de vigne vierge le long de la clôture, à la limite sud du parc

Ajout de trois lampadaires DEL

À venir: installation d’un babillard communautaire

Liste des travaux réalisés à la Place des réceptions