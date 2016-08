Les systèmes énergétiques du Parc olympique remis à neuf

Plusieurs millions de dollars seront investis conjointement par la Ville de Montréal et la Régie des installations olympiques (RIO), afin d’améliorer les systèmes énergétiques du Parc olympique.

Ventilation, chauffage, centrale thermique et eau refroidie, chaque composante du système énergétique sera remplacée ou modifiée.

Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, le nouveau système transformera la vapeur en eau de chauffage. Le système de ventilation, de son côté, récupérera la chaleur qui sera générée par les appareils informatiques et électroniques des employés.

La Ville de Montréal a bel et bien confirmé investir dans les travaux de réfection, débutés il y a quelques semaines, mais n’a pas précisé combien d’argent elle injectera.

«Ce projet s’avère la solution globale la plus économique pour répondre aux besoins de la Ville en matière de fourniture d’eau refroidie, d’eau de chauffage et d’électricité », précise la Ville.

La RIO fournit en ce moment l’énergie à tout le quadrilatère olympique, y compris l’aréna Maurice-Richard, le centre Pierre-Charbonneau, et le cinéma Star Cité.

Avec les changements apportés par la RIO, Montréal devra donc elle aussi rénover ses installations, d’ici l’an prochain.

Hausse importante

Des négociations de contrats seraient actuellement en cours entre Montréal et la RIO, afin que l’approvisionnement en énergie se fasse «à des conditions intéressantes pour la Ville».

Depuis 2008, les factures d’énergie acheminées à la Ville ont considérablement augmenté.

Entre 2008 et 2014, la RIO a haussé ses tarifs de plus de 25%, faisant hausser les coûts annuels en énergie de l’aréna Maurice-Richard et du centre Pierre-Charbonneau de presque 200 000$.

D’ici peu, les deux parties devraient s’entendre pour un nouveau contrat de cinq ans.

Pas de commentaires

Jointe par le journal, la RIO n’a pas souhaité commenter.

Il a toutefois été mentionné que l’annonce officielle du projet serait effectuée dans les prochaines semaines.