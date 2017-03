Les rues locales de Hochelaga-Maisonneuve passeront à 30km/h

La vitesse sur les rues locales du quartier de Hochelaga-Maisonneuve sera de 30km/h, à compter du 12 juin prochain.

Présentement, la mesure est en vigueur sur les rues locales situées à l’intérieur du quartier vert Maisonneuve, soit celles du quadrilatère formé du boulevard Pie-IX, des rues Ville-Marie, Hochelaga et Notre-Dame.

Elle sera dorénavant étendue à l’ensemble du quartier de Hochelaga-Maisonneuve, de Moreau à Viau et de Sherbrooke à Notre-Dame.

De 2005 à 2014, 896 accidents impliquant un piéton sont survenus dans le quartier pour une moyenne de 90 incidents par année.

Au cours de cette même période, les cyclistes étaient impliqués dans 448 accidents, soit environ 45 accidents par an.

Des statistiques que souhaite voir diminuer le maire de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM), Réal Ménard, en adoptant des limites de vitesse de 30km/h.

«En limitant la vitesse de circulation sur un quartier complet, nous visons l’amélioration de la sécurité routière particulièrement celle des piétons et des cyclistes et la quiétude des riverains», a-t-il souligné en conférence de presse.

Le premier projet de résolution sera adopté ce soir (13 mars) en conseil d’arrondissement.

Par la suite, l’arrondissement devra obtenir une ordonnance favorable du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, ce qui devrait être une formalité selon les élus.

Si tout se déroule comme prévu, l’adoption finale du projet aura lieu en juin, pour une application de la nouvelle réglementation dès le 12 juin.

L’ajout des nouveaux panneaux de signalisation représentera des coûts de près de 20 000$.

«Enfin, il était temps, de commenter Éric Alan Caldwell, conseiller municipal de Hochelaga. Ma collègue Laurence Lavigne Lalonde et moi avions déposé une motion en ce sens en décembre 2014. Nous sommes très heureux et nous appuierons la résolution.»

La grande oubliée: la rue Hochelaga

Seule petite ombre au tableau, les deux élus de Projet Montréal auraient aimé que les mesures s’appliquent également à la rue Hochelaga, qui elle fait partie du réseau artériel ce qui n’est donc pas le cas, et dont plusieurs écoles se retrouvent à proximité.

«La rue Hochelaga ressemble de plus en plus à une autoroute. Il y a plus de trafic que jamais sur cette rue et nous devrons nous pencher sur la situation», estime M. Caldwell.

Bien qu’elle fasse partie du réseau artériel, la vitesse de la rue Viau sera aussi modifiée. Elle passera de 50km/h à 40km/h, entre les rues Hochelaga et Notre-Dame, toujours dans le but d’améliorer la sécurité et la qualité de vie des résidents.