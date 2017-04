Un nouveau centre de soccer dans le quartier

Un nouveau complexe de soccer à 5 ouvre dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Le sport est de plus en plus populaire au Québec.

Dans un recoin de l’immense bâtiment du coin Hochelaga et Dickson, où se trouvent aussi un centre d’escalade, un karting et un terrain de paintball, le directeur général de District 5, Guillaume Sarrus, a installé trois terrains de soccer à 5, pour des raisons avant tout pratiques. «C’est une question de structures. Nous voulions des terrains aux normes européennes et les endroits vastes sans poteaux sont plutôt rares.»

Le soccer à 5 diffère peu du jeu à 11, si ce n’est qu’il se joue sur un terrain plus petit et avec des rambardes, «comme au hockey». La popularité ne cesse d’augmenter partout dans le monde, selon le passionné de soccer.

Les terrains sont ouverts à tous, autant pour le débutant que les amoureux du ballon rond. «Les joueurs confirmés doivent s’entraîner à plus de technique, mais pour ceux qui sont moins bon, c’est aussi intéressant, car ils touchent plus au ballon», indique celui qui avait déjà tenté d’ouvrir un pareil complexe à Liège, en Belgique en 2012.

District 5 n’est pas le premier à offrir des terrains à Montréal. D’ailleurs, dans Hochelaga, il existe déjà un terrain sur la rue Sainte-Catherine, chez Soccer5.

La concurrence ne fait pas peur au jeune entrepreneur.

«Le soccer connait un engouement important au Québec, grâce à l’immigration européenne, africaine et sudaméricaine.»

Guillaume Sarrus, directeur général de District 5.

District 5 souhaite maintenant s’ouvrir à des ligues de garage du quartier et attirer des entreprises pour leurs évènements corporatifs. Il est aussi en contact avec plusieurs écoles de l’arrondissement afin de développer des programmes destinés aux jeunes. De plus, il approché l’Impact de Montréal, qui a organisé le dernier entrainement d’hiver de son Académie des jeunes dans leur locaux.

Si Guillaume Sarrus pense à des collaborations avec le monde communautaire, il estime toutefois que ce n’est pas dans les priorités. «Nous avons des enjeux de remboursements de nos créanciers, mais nous sommes conscients des réalités économiques du quartier. Nous réflechissons déjà à des programmes.»

182 000

C’est le nombre de joueurs de soccer dans la province.