Plus de 450 coureurs pour la 1ere course urbaine MHM

Un peu plus de 450 coureurs ont franchi la ligne de départ de la course urbaine MHM pour sa première édition qui s’est tenue dimanche.

La mairie d’arrondissement, qui organise l’évènement, a atteint ainsi son objectif tant de participation – 498 si on tient compte des absents – que de qualité. «Ça fait 25 ans que je fais de la politique et c’était pour moi l’un des plus beaux moments que j’ai vécu», a commenté le maire d’arrondissement, Réal Ménard.

Celui qui a participé au 5 km a déjà annoncé que la course urbaine est là pour rester et reviendra dès 2018. «C’est une bonne chose que de faire bouger les gens dans les rues, ruelles et parcs de notre arrondissement. Nous allons tirer le bilan bientôt, et voir si nous reconduisons l’évènement sous la même forme. Peut-être qu’on pourrait l’organiser ailleurs dans l’arrondissement.»

Le maire a toutefois entendu les voix des Hochelagais qui ont réagi à l’interdiction de stationner dans les rues du circuit de course. «Nous avions décidé de le faire un dimanche matin et non un samedi soir pour éviter de pénaliser les commerçants, a indiqué Réal Ménard. Il y aura toujours des inconvénients à organiser une course.»

En mars, la mairie avait décidé de lancer l’évènement, avec un budget de 45 000 $. Sans prendre en compte des réductions et tarifs dégressifs, l’édition 2017 aura engrangé au maximum un peu moins de 18 000 $. «Nous nous sommes fait dire que le prix des inscriptions était un peu élevé. Nous allons considérer la chose», a conclu le maire.



Résultats de la course

Sur la distance du 10 km, Philippe Massé, 44 ans, a fini premier chez les hommes avec un chrono de 38 min 48 s. Agnès Fenaux, 44 ans, chez les femmes, a fini à 46 min 37 s.

Sur la distance du 5 km, la Montréalaise Marie-Caroline Côte,44 ans, a passé la ligne d’arrivée à 19 min 40 s. Son concitoyen Victor De Broux-Leduc, 23 ans, l’a passée à 17 min 47 s.

Sur la distance du 1 km, Roberjoe François, 22 ans, a fourni le meilleur temps, en 3 min 49 s. Chez les femmes, Jade Chamberland, 9 ans, a terminé la course en 3 min 54 s.