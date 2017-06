Plusieurs bris de vitres de voitures dans Hochelaga

Une vague de méfaits visant les vitres de voitures des Hochelagais sévit en ce moment.

Une vingtaine de bris de vitres ont été répertoriés parmi les publications et commentaires du groupe Facebook Hochelaga MON quartier. «C’est la grosse tendance apparemment dans le quartier?» a indiqué Sonya Latreille, une victime, sur ce groupe.

Pourtant, pour le poste de quartier 23 du Service de police de la Ville de Montréal, les chiffres concernant ce type de vandalisme n’indiquent pas de recrudescence. «Si on extrapole les données des 6 premiers mois, il y a une baisse de 11% de bris de vitres de véhicules depuis 2016. C’est 39% de baisse si on se réfère à 2014 et 2015», a indiqué Martias Mallette, commandant du PDQ.

S’il est conscient que tous les bris ne sont pas tous dénoncés à la police, il reste persuadé que ce genre de méfait est en baisse. «Le chiffre “noir” est inconnu, mais on ne peut pas parler d’augmentation de ce type de méfait.»

Il rappelle aussi qu’à l’approche de la saison estivale, un pic de ce type de vandalisme peut avoir lieu.

Un lien entre cette vague et le mouvement antigentrification n’est pas exclu, mais n’est pas la cause principale non plus. «On ne peut pas mettre ça sur leur dos. La probabilité que cela soit l’œuvre de voleurs est plus importante.»

Le commandant rappelle de ne pas laisser à la vue de tous dans les automobiles les objets de valeurs, comme les lunettes de soleil, les appareils électroniques ou tout simplement un pot de change. «Nous incitons toutefois les citoyens à déclarer leurs incidents, qui peuvent le faire en ligne. Cela va nous donner des informations utiles afin d’identifier d’éventuels suspects.»